Wind Summer Festival | vincono “Amore e capoeira” e i look della Blasi

Wind Summer Festival 2018 : vince Amore e capoeira : Non solo è stato il tormentone dell’estate nonché tre volte disco di platino, ma Amore e capoeira, la hit di Takagi & Ketra cantata da Giusy Ferreri, è la canzone vincitrice del Wind Summer Festival 2018. Dopo le quattro serate di luglio a Roma, lo show finale si è svolto domenica 16 settembre sera al Parco Mind (Area Expo) di Milano, presentato da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Oltre all’incoronazione di Tatagi ...

Wind Summer Festival 2018 : vince Amore e Capoeira | VIDEO : E’ “Amore e Capoeira” di Giusy Ferreri e Takagi & Ketra la canzone vincitrice del Wind Summer Festival. Premio speciale a Ornella Vanoni e Loredana Bertè Gran finale per il Wind Summer Festival che, nella cornice del Parco Mind di Milano, ha eletto in diretta su Canale 5 la canzone dell’estate. A spuntarla, come da pronostico, è stato il tormentone “Amore e Capoeira” di Takagi & Ketra con Giusy ...

Guè Pequeño omaggia Mango al Wind Summer Festival con Oro versione hip hop in Bling Bling (video) : Guè Pequeño omaggia Mango al Wind Summer Festival presentando una versione hip hop del celebre successo, Oro, inserita nel nuovo singolo del rapper, Bling Bling. L'esperimento è perfettamente riuscito seppur con qualche critica di troppo sul web. Non tutti infatti hanno apprezzato il momento in cui Guè Pequeño omaggia Mango al termine della finale del Wind Summer Festival, tuttavia più che di un omaggio vero e proprio del rapper si tratta di ...

Ascolti tv ieri - La vita promessa vs Wind Summer Festival | Dati Auditel 16 settembre 2018 : Nuova prima serata e nuova sfida. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, 16 settembre 2018, fra la fiction intitolata La vita promessa e la serata conclusiva del Wind Summer Festival? Chi ha avuto la meglio fra Rai 1 e Canale 5? Ecco quanti telespettatori si sono sintonizzati su entrambi le Reti o hanno deciso di guardare gli altri programmi offerti dai rimanenti canali del digitale terrestre. Grande successo, ad esempio, sta riscuotendo, ...

Wind Summer Festival 2018 - finale in diretta streaming su MediasetPlay : i partecipanti : E' tutto pronto per il gran finale del Wind Summer Festival 2018 di stasera. In diretta dall'area Expo di Milano andra' in onda la serata finale della kermesse musicale condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ed in questa serata verra' incoronata la canzone tormentone di questa estate. Una grande festa in musica durante la quale vedremo esibirsi gli artisti che hanno scalato le classifiche di vendita nel ...

Vincitore Wind Summer Festival : il trionfo assoluto di Giusy Ferreri e Riki : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la serata finale del Wind Summer Festival 2018, lo show musicale dell'estate condotto da Ilary Blasi, che ha proclamato la canzone vincitrice di quest'estate. In diretta dal palco allestito nell'area Expo di Milano, abbiamo visto salire sul palco tutti gli artisti di questa calda estate italiana, caratterizzata dalla presenza di numerosissimi successi, tra cui quello di Giusy Ferreri con la ...

Wind Summer FESTIVAL 2018 - VINCITORE/ Premiata 'Amore e capoeira' di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri : Ultima puntata per il WIND SUMMER FESTIVAL, che vede trionfare Amore e capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 07:14:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - Amore e Capoeira è la canzone vincitrice : Update: E' Amore e Capoeira, incisa da Giusy Ferreri con Takagi e Ketra, la canzone vincitrice del Wind Summer Festival 2018.prosegui la letturaWind Summer Festival 2018, Amore e Capoeira è la canzone vincitrice pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2018 00:55.

GIUSY FERRERI E TAKAGI & KETRA/ Video - 'Amore e capoeira' è la canzone vincitrice (Wind Summer Festival 2018) : TAKAGI & KETRA, coadiuvati da GIUSY FERRERI, saranno tra i protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival, con la canzone Amore e Capoeira, nuova hit dell'estate(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 01:17:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 : vince Amore e capoeira di Giusy Ferreri : Chi ha vinto il Wind Summer Festival 2018? Amore e capoeira di Giusy Ferreri con Takagi & Ketra Amore e capoeira di Giusy Ferreri con Takagi & Ketra è la canzone dell’estate 2018. A decretarlo il Wind Summer Festival, nel corso della finale condotta da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi in diretta da […] L'articolo Wind Summer Festival 2018: vince Amore e capoeira di Giusy Ferreri proviene da Gossip e Tv.

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti - vincitore e diretta : trionfo per Giusy Ferreri e Takagi & Ketra (finale) : Wind Summer Festival 2018, puntata finale: ospiti, musica e tanto divertimento nella serata conclusiva in onda in prime time. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 00:55:00 GMT)

#WindSummerFestival – Finale del 16 settembre 2018 – Con Ilary Blasi. Vince “Amore e capoeira” di Takagi & Ketra ft. Giusy Ferreri e Sean Kingston. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Giusy Ferreri vince il Wind Summer Festival : tutti i premi assegnati : Wind Summer Festival 2018: trionfa Giusy Ferreri con Amore e Capoeira Giusy Ferreri ha vinto il Wind Summer Festival con Amore e Capoeira. La finalissima è andata in onda domenica 16 settembre, in diretta da Milano, e in prima serata su Canale 5. A condurre l’evento è stato Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Dopo le quattro puntate andate in onda lo scorso luglio, è stata decretata la canzone regina dell’estate ...

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...