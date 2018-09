Wall Street con il segno meno

Apple arranca a Wall Street - niente sorprese da primo weekend vendite nuovi iPhone : vendite sul titolo Apple che cede quasi il 2% scivolando sotto quota 220 dollari. Gli analisti di Instinet, Nomura, rimarcano che gli ordini del fine settimana per i nuovi iPhone suggeriscono ...

Wall Street resta al palo : Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , con il Dow Jones che si attesta a 26.133,59 punti; sulla stessa linea l' S&P-500 , con le quotazioni che si posizionano a 2.904,98 punti. Senza ...

Wall Street chiude debole : Dow Jones +0 - 03% - Nasdaq -0 - 05% : Chiusura debole per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,03% attestandosi a quota 26.154,88 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,05% scendendo a 8.010,04 punti. Lo ...

Wall Street limita la discesa grazie ai bancari : Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio , cresciute ...

Borsa : Europa sale con Wall Street : ANSA, - MILANO, 14 SET - Proseguono in rialzo sulla scia di Wall Street le principali borse europee nel finale. La migliore è Francoforte , +0,51%, , seguita da Parigi , +0,48%, , Londra , +0,24%, e ...

Wall Street cauta in avvio : Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio, ...

Vendite al dettaglio Cina : è boom ad agosto - spunti per Forex e Wall Street : La prevista decelerazione continua si adatta alla prospettiva di un rallentamento dell'economia globale e dei rischi legati al commercio cinese a causa delle tariffe. Pertanto, il governo dovrebbe ...

Rischio Brexit - Londra perde colpi. Wall Street capitale della finanza - Amsterdam dei media e del tech : MILANO - Continuano i tentativi di 'scippo' a Londra dei suoi primati. Complice il panorama incerto in vista della Brexit, la City britannica sta supendo un 'attacco' da parte di altri centri urbani, ...

Wall Street procede sotto il segno degli acquisti : Procedono in rialzo gli indici della borsa di Wall Street . In primo piano resta la questione dazi. Il presidente della BCE, Mario Draghi , ha dichiarato che le " incertezze dovute al crescente ...

Borsa : Wall Street apre positiva : ANSA, - NEW YORK, 13 SET - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,42% a 26.107,32 punti, il Nasdaq avanza dello 0,62% a 8.003,14 punti mentre lo S&P 500 mette a ...

Wall Street attesa in frazionale rialzo : Si prospetta un'avvio in rialzo per la borsa di Wall Street , come anticipato dall'andamento dei Future USA. Il derivato sullo S&P 500 guadagna lo 0,36% e quello sul Nasdaq 100 lo 0,56%. Le " ...

Wall Street procede a due velocità : Continua a due colori la Borsa di Wall Street . C'è attesa per la pubblicazione del Beige Book , il report della Federal Reserve sullo stato di salute dell'economia americana. Dal fronte macroeconomico , in calo le richieste settimanali di mutui come sono stati in diminuzione i prezzi praticati all'industria americana nel mese di agosto e le scorte ...

Borsa : Europa positiva dopo Wall Street : ... mentre Milano è in risalita e guadagna lo 0,2%, dopo un finale di mattinata in netto peggioramento per le indiscrezioni sulle tensioni che ci sarebbero fra M5S e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Wall Street resta ai nastri di partenza : C'è attesa per la pubblicazione del Beige Book , il report della Federal Reserve sullo stato di salute dell'economia americana. Dal fronte macroeconomico , in calo le richieste settimanali di mutui e ...