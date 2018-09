Vuol correre alle regionali | Di Marco presidente della Provincia di Pescara | si è dimesso

abruzzo24ore.tv

: Ieri ho mangiato una cifra il gelato il pomeriggio a cena almeno 200 gr di riso pieno di burro cioè perché non sono… - nontelodicomai : Ieri ho mangiato una cifra il gelato il pomeriggio a cena almeno 200 gr di riso pieno di burro cioè perché non sono… - SpartanRedWings : RT @MaxRanu: @antonioboselli @alo_oficial Certo, pagherà pure il suo carattere, ma è un vincente, un campione, un guerriero che giustamente… - valencianistus : RT @MaxRanu: @antonioboselli @alo_oficial Certo, pagherà pure il suo carattere, ma è un vincente, un campione, un guerriero che giustamente… -

(Di lunedì 17 settembre 2018)- Ildi, Antonio Di, nell'ultimo giorno utile ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per candidarsiprossime elezioniin Abruzzo. Di, esponente del Partito Democratico, eletto nel 2014, protocollerà in serata la lettera ufficiale di dimissioni che saranno effettive dal prossimo 6 ottobre. Nell'imminenzascadenza naturale da"e dopo tre mandati da sindaco di Abbateggio () - commenta Di- ho preso questa decisione, anche sulla base di quanto mi viene chiesto da più parti, in particolare da molti colleghi sindaci, cioè di mettere a frutto l'esperienza di amministratore accumulata negli anni". "Nei prossimi venti giorni - assicura - lavorerò ancora molto per il territorio". leggi tutto