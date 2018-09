Volley | Mondiali 2018 | l’Italia fa il pieno di ascolti | 2 milioni davanti alla tv per la

Mondiali Volley 2018 – Più di 2 milioni di telespettatori per l’Italia : Mondiali Maschili: ancora più di 2 milioni di spettatori davanti alla TV per gli Azzurri La Nazionale Italiana ieri ha conquistato la sua quarta vittoria nei Campionati del Mondo in un Mandela Forum che ha fatto registrare il terzo sold out consecutivo. Se da un lato il popolo del Volley non sta facendo mancare il suo affetto e supporto agli azzurri, dall’altra ci sono milioni di appassionati sportivi che stanno seguendo le partite degli ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev miglior opposto - primo per gli ace! Tutte le classifiche : L‘Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di Volley maschile, travolge anche la Repubblica Dominicana e si conferma in testa alla Pool A quando manca solo la sfida alla Slovenia per chiudere la prima fase della rassegna iridata. Per il momento tutto relativamente facile per la nostra Nazionale e i numeri sono tutti dalla nostra come confermano le statistiche ufficiali. Ivan Zaytsev è in testa alla classifica degli ace realizzati. ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : IRAN vs POLONIA , ore 19.30, Pool D a Varna, : Scontro diretto per il primo posto: i persiani blinderebbero il primato in caso di clamorosa vittoria, i Campioni del Mondo lo ipotecherebbero ma poi ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana - relax totale e azzurri vincenti. Il poker è servito - ora battere la Slovenia per sognare : Trenta punti di scarto complessivi (13, 7, 10): questa è la cifra perfetta per esprimere la supremazia che l’Italia ha dimostrato contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La quarta partita del torneo non riserva sorprese alla nostra Nazionale che mette in mostra un dominio totale e chiude la pratica in appena 74 minuti di gioco: una vera e propria passeggiata caraibica in totale relax e disinvoltura, troppa la ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo del Brasile e della Russia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. EGITTO vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): L’Olanda è la grande rivelazione di questi Mondiali, ha sconfitto le corazzate Francia e Brasile e ora ha addirittura la chance di chiudere in ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (17 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi lunedì 17 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si entra nel vivo della prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. Grande attesa su Russia e Brasile che tornano in campo dopo le batoste subite rispettivamente contro USA e Olanda: i Campioni d’Europa se la dovranno vedere col debole Camerun, i Campioni Olimpici incroceranno il temibile Canada con in palio punti ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia. Programma - orari e tv : Martedì 18 settembre si giocherà Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva ma si troveranno di fronte uno degli avversari più ostici di questa prima fase: l’incontro che chiude la Pool A si preannuncia particolarmente impegnativo per la nostra Nazionale che se la dovrà vedere contro una squadra di assoluta caratura ...

Video/ Italia-Repubblica Dominicana (3-0) : highlights del match (Mondiali Volley) : Video, Italia-Repubblica Dominicana: highlights del match. Gli azzurri si impongono col risultato di 3-0 su un avversario decisamente meno forte. Martedì la Slovenia (Mondiali Volley)(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 03:18:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le parole degli azzurri. Mazzone e Colaci : “Contava solo la vittoria - vogliamo la quinta” : Tutto facile per l’Italia contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno travolto i caraibici con un netto 3-0 conquistando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e aumentando le proprie chance di qualificazione alla terza fase. La nostra Nazionale non ha avuto problemi contro un avversario modesto e praticamente mai in partita, i ragazzi del CT Chicco Blengini erano convinti dei ...

VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - gli highlights della vittoria degli azzurri ai Mondiali di Volley : L’Italia non fa sconti ai Mondiali 2018 di volley maschile e sconfigge la Repubblica Dominicana con un netto 3-0, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e confermandosi a punteggio pieno. La nostra Nazionale sbriga la pratica caraibica con estrema disinvoltura e ora si lancia verso la fondamentale sfida di martedì sera contro la Slovenia, da vincere a tutti i costi se si vuole accadere alla seconda fase con ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - le pagelle degli azzurri. Juantorena - Pantera esotica. Zaytsev fa 72 - ok Giannelli : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile demolendo la malcapitata Repubblica Dominicana con un netto 3-0. Successo agevole per la nostra Nazionale che non ha avuto alcun problema a sbrigare la pratica caraibica. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. OSMANY Juantorena: 7,5. Il migliore in campo. La Pantera si carica la squadra sulle spalle nel ...

Volley : Mondiali 2018 - Italia senza problemi contro la Repubblica Dominicana : LA CRONACA DEL MATCH- Blengini conferma il sestetto ormai collaudato per non correre rischi di cali di tensione. Il primo set scivola via facile facile con Giannelli che varia il gioco sollecitando ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - le pagelle degli azzurri. Juantorena - Pantera esotica. Zaytsev fa 72 - ok Giannelli : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile demolendo la malcapitata Repubblica Dominicana con un netto 3-0. Successo agevole per la nostra Nazionale che non ha avuto alcun problema a sbrigare la pratica caraibica. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. OSMANY Juantorena: 7,5. Il migliore in campo. La Pantera si carica la squadra sulle spalle nel ...

Volley - Mondiali : Italia-Dominicana 3-0 : Quarta vittoria consecutiva per l'Italia ai Mondiali di pallavolo. A Firenze gli azzurri hanno battuto 3-0, 25-12, 25-18, 25-15, la Repubblica Dominicana, il fanalino di coda che finora ha vinto un ...