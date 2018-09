Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (17 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi lunedì 17 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. L’Olanda ha infilato il poker contro l’Egitto, la Russia è tornata a vincere battendo il Camerun, la Polonia ha surclassato l’Iran, il Brasile ha sconfitto il Canada, avvincente Argentina-Slovenia. Di seguito tutti i risultati di oggi lunedì 17 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. risultati DI oggi (LUNEDI’ 17 ...

Volley - Mondiali 2018 : il Brasile si riprende col Canada - la Polonia surclassa l’Iran : Non solo la vittoria dell’Argentina sulla Slovenia che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool A dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate altre tre partite in questa giornata. Brasile vs Canada 3-1 (25-22; 19-25; 25-23; 25-18), Pool B a Ruse Dopo l’inatteso ko contro l’Olanda, i Campioni Olimpici tornano a vincere e rimangono in corsa per il primo posto nel girone ma serve una battaglia di ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia ha vinto il girone! Primo posto matematico - la Slovenia ha perso. Azzurri a Milano : i prossimi avversari : L’Italia ha vinto il girone della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile! La nostra Nazionale è già certa di chiudere al comando la Pool A quando manca ancora una giornata al termine di questo segmento della rassegna iridata: l’Argentina ha infatti sconfitto la Slovenia per 3-2 (25-18; 22-25; 27-29; 25-17; 15-13) e ha così consegnato agli Azzurri il Primo posto nel raggruppamento. Domani i ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Mondiali Volley 2018 – Le azzurre in versione manga per il promo Rai : Il promo Rai per la presentazione dei Mondiali femminili di Volley 2018 prende ispirazione dall’animazione giapponese di Mila e Shiro Il Campionato Mondiale maschile 2018 appassiona sempre di più l’Italia, un evento unico nel suo genere che dal 29 settembre sarà affiancato da un altro grande spettacolo: la rassegna iridata femminile giapponese, trasmessa su RaiDue e RaiSport + Hd. In vista del Mondiale le azzurre di Davide Mazzanti, nel ...

Mondiali Volley 2018 – Una giornata di riposo per Italia in vista della sfida con la Slovenia : Mondiale Maschile 2018: gli azzurri riposano, in attesa della Slovenia Nel Campionato Mondiale maschile 2018 va in scena oggi la penultima giornata di gare della prima fase. La nazionale Italiana di Gianlorenzo Blengini non scenderà in campo, ma guarderà con interesse la sfida di stasera tra l’Argentina e la Slovenia, quest’ultima avversaria di domani degli azzurri (ore 21.15 con diretta su RaiDue) nella partita conclusiva della pool ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 17 settembre. Brasile e Polonia partono forte! Il Belgio dilaga - Cuba si sblocca : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (lunedì 17 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Riflettori puntati su Brasile ...

Volley : Mondiali 2018 - Giannelli e Zaytsev presentano Italia-Slovenia : FIRENZE- Nel Campionato Mondiale maschile 2018 va in scena oggi la penultima giornata di gare della prima fase. La nazionale italiana di Gianlorenzo Blengini non scenderà in campo, ma guarderà con ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - azzurri d’assalto per il colpaccio finale! Serve la vittoria a tutti i costi : L’ultimo ostacolo per chiudere in bellezza la prima fase e sognare sempre più in grande ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si presenta così Italia-Slovenia, quinta partita degli azzurri che domani (ore 21.15) scenderanno in campo al Mandela Forum di Firenze per completare questo primo segmento della rassegna iridata prima di trasferirsi a Milano dove nel weekend giocheremo le tre partite della seconda fase. E proprio in ottica del ...

Volley - Mondiali 2018 : la scatenata Olanda firma il poker - la Russia surclassa il Camerun - Belgio promosso : Si sono giocate quattro partite nel ricco pomeriggio dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Riflettori puntati sul ritorno in campo della Russia e sulla scatenata Olanda, si è giocato anche a Firenze dove l’Italia osserva un giorno di riposo. Russia vs Camerun 3-0 (25-16; 30-28; 25-15), Pool C a Bari Qualche brivido di troppo per i Campioni d’Europa contro dei Leoni indomabili, scesi in campo senza alcun timore reverenziale e ...

Volley : Mondiali 2018 - 2milioni e 87mila gli spettatori per l'Italia in TV : FIRENZE- L'I talia di Blengini va a gonfie vele, in campo ma anche in TV . In occasione della quarta vittoria consecutiva, quella conseguita domenica sera contro la Repubblica Domenicana davanti al ...

Volley - Mondiali 2018 : verso Italia-Slovenia. Ivan Zaytsev : “Sfida fondamentale per il cammino”. Giannelli : “Sono un’ottima squadra” : Vigilia caldissima per l’Italia verso la sfida alla Slovenia che domani sera (ore 21.15) chiude la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al Mandela Forum per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva, fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati si portano nella seconda fase. Gli azzurri sono dunque chiamati a una prova di lusso contro la ...

Mondiali Volley 2018 – Tutto pronto a Milano pe raccogliere gli azzurri : Mondiali Volley 2018: Milano è pronta ad accogliere gli azzurri Cresce l’attesa a Milano per i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018: da venerdì 21 a domenica 23 settembre il Mediolanum Forum di Assago ospiterà un girone della seconda fase. La seconda fase prevede tre giornate di gara con due incontri per giornata, uno alle 17 e uno alle 21.15. In qualsiasi caso, l’Italia giocherà sempre il secondo incontro (alle ...

