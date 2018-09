Volkswagen - Dal 2020 partirà il piano Elettrica per tutti

quattroruote

(Di lunedì 17 settembre 2018) Con la nuova piattaforma modulareMeb, che farà da base ai futuri modelli a batterie della Casa, laritorna allo spirito delle origini, con lintento di produrre vetture a corrente alla portata di. Se le attualia batteria sono costruite adattando laccumulatore alla scocca normale, con la Meb prima è stata progettata la fonte di energia e la struttura è stata disegnata di conseguenza. Per questo, il pianale è piatto, le ruote sono agli estremi della vettura, con sbalzi ridotti, il motore è posteriore (ma potrà essere montato anche quello anteriore, nelle 4x4) e il gruppo del climatizzatore è spostato nel vano anteriore, liberando spazio sotto la plancia per poter alloggiare lunità per un head-up display eccezionalmente ampio.Sale la flessibilità, calano i costi. La flessibilità della piattaforma Meb consente di variare il passo, le carreggiate ...