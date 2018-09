Visite fiscali | ecco cosa fare in caso di malattia

Inps - Visite fiscali : quando l’assenza è giustificata e come comunicarla : l’assenza alle visite fiscali Inps è un’argomento che interessa molti lavoratori, pubblici e privati, iclusi i docenti della scuola. E’ bene sapere, che nonostante chi è in malattia debba rispettare gli orari di reperibilità stabiliti dall’Inps, vi sono casi in cui l’assenza si considera giustificata. Quali sono questi casi? Inps, casi in cui l’assenza alle visite fiscali è giustificata Di seguito elenchiamo i casi in cui ...

Inps - Visite fiscali - ‘furbetti malattia’ e legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa magari a ridosso dei giorni festivi (facendo ...

Visite fiscali - novità Inps : Boeri vuole quelle ‘intelligenti’ per contrastare gli abusi : Sono dichiarazioni che indubbiamente faranno discutere quelle rilasciate dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, a proposito delle Visite fiscali e dei costi che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è costretto a sostenere. Boeri, presidente Inps: ‘Ogni anno quasi 5 miliardi di spesa per malattie’ ‘L’Inps riceve ogni anno circa 12 milioni ...

Inps - Boeri : da stop Privacy su Visite fiscali perdita 4 mln anno : Roma, 6 set., askanews, - La sospensione del sistema di data mining Savio, utilizzato dall'Inps per ottimizzare l'assegnazione delle visite di controllo sui dipendenti in malattia, ha comportato una '...

Inps - certificato medico di malattia e Visite fiscali : cosa deve fare il lavoratore : Sul sito Inps (www.Inps.it), di recente è stata pubblicata una guida sul certificato medico di malattia online e su come si svolgono le visite fiscali. La guida è unalista di FAQ facile da concultare e mette in evidenza, fra le altre cose, il ruolo del lavoratore e a cosa deve stare attento nella procedura da […] L'articolo Inps, certificato medico di malattia e visite fiscali: cosa deve fare il lavoratore proviene da Scuolainforma.

Chi paga lo stipendio durante la malattia e cosa succede se si è assenti alle Visite fiscali : Per salvaguardare il diritto alla salute - riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione - al dipendente viene consentita l'assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta a causa...