VIRUS WEST NILE | ALLERTA IN SARDEGNA Ultime notizie | febbre del Nilo | morta la 78enne

VIRUS WEST Nile - muore una donna a Piacenza : 17 le vittime in Emilia Romagna : È morta la donna di 78 anni che il 25 agosto era stata ricoverata all'ospedale di Piacenza per un caso di infezione da West Nile: le sue condizioni erano già gravi, poi la situazione è ulteriormente peggiorata e la paziente è deceduta nel reparto di malattie infettive in cui era ricoverata. Sono quattro i casi registrati nel Piacentino.Continua a leggere

Febbre del Nilo - allerta VIRUS WEST Nile in Sardegna/ Ultime notizie : aumentano i casi di animali infetti : Febbre del Nilo, allerta virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti.

VIRUS WEST Nile : casi su tre cavalli a Latina. Scatta lo stato di pre-allerta : stato di ?pre allerta? per il Virus West Nile noto anche come quello della ?zanzara del Nilo?. Tre cavalli di un allevamento di Cisterna, al confine con il territorio di...

FEBBRE DEL NILO - VIRUS WEST NILE ARRIVA IN SARDEGNA/ Ultime notizie : tre casi ad Oristano - "no allarmismi" : VIRUS WEST NILE, FEBBRE del NILO: casi su cavalli a Latina, controlli su donazioni sangue. Un anziano a Chiari, nel Torinese, è stato ricoverato ma sta bene

VIRUS WEST Nile - Febbre del Nilo/ Ultime notizie : casi su cavalli a Latina - controlli su donazioni sangue : Virus West Nile, Febbre del Nilo: casi su cavalli a Latina, controlli su donazioni sangue. Un anziano a Chiari, nel Torinese, è stato ricoverato ma sta bene

VIRUS WEST Nile - due nuove vittime a Modena e Imola : Altre due persone, ricoverate da oltre un mese, sono morte in seguito a complicazioni dopo aver contratto la Febbre del Nilo.Continua a leggere

VIRUS WEST Nile - aumentano i contagi : 25enne ricoverata a Treviso : Continuano ad aumentare i casi di diffusione del Virus West Nile. Il numero delle vittime è salito a 14 in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Tra le regioni più colpite il Veneto, dove sono morte otte persone. Una giovane di 25 anni si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso. Lo ha comunicato la Direzione Sanitaria dell'Ulss 2. La giovane, immunodepressa a causa di una grave ...

Un altro morto in Emilia per il VIRUS West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un ...

WEST NILE VIRUS / Ultime notizie : settimo morto a Ferrara - aveva 80 anni : Continua l'allarme sul WEST NILE VIRUS: a Trieste interviene l'AsuiTs che segnala come non ci siano casi da segnalare. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini.

West Nile VIRUS - Primo decesso in Friuli Venezia Giulia/ Altri 3 casi a Reggio Emilia : "sono in miglioramento" : Il West Nile Virus semina ancora terrore, purtroppo arriva la notizia del Primo decesso in Friuli Venezia Giulia. È morto un uomo di 88 anni. Altri tre casi a Reggio Emilia.

WEST NILE VIRUS - PRIMO DECESSO IN FRIULI VENEZIA GIULIA/ Altra morte in Veneto - una donna di 82 anni : Il WEST NILE VIRUS semina ancora terrore, purtroppo arriva la notizia del PRIMO DECESSO in FRIULI VENEZIA GIULIA. È morto un uomo di 88 anni a Latisana per la Febbre del Nilo.