Vino | da Regione Veneto 12 | 5 milioni per la promozione del settore vitivinicolo

(Di lunedì 17 settembre 2018) Sono in fase di avvio i bandi per ladei vini veneti nei paesi extracomunitari. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, il provvedimento che mette in moto l’assegnazione dei 12,5di euro per laall’estero della viticoltura veneta, provenienti dal programma nazionale di sostegno al. “Al recente finanziamento per la ristrutturazione e riconversione vigneti di oltre 16di euro – commenta l’assessore Pan – si aggiunge ora questa misura dedicata specificatamente allasui mercati non europei. E’ un sostegno importante alla dimensione internazionale dei vini veneti e alla capacità imprenditoriale e commerciale degli imprenditori veneti, in particolare quelli medio piccoli, che sanno conquistare coni propri marchi i mercati emergenti, dall’estremo Oriente ai paesi arabi al continente ...