VINCITRICE MISS ITALIA 2018 | CHI È? Chiara Bordi | la miss senza gamba | è ancora la

MISS ITALIA 2018 - FINALE/ Concorrenti - VINCITRICE e diretta : il terzetto scatenato Sophie - Valeria e Maeve : MISS ITALIA 2018 , la finalissima in diretta su La7: giuria, regolamento e scaletta dell'ultima serata condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti anche in streaming.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Miss Italia 2018 - finale/ Concorrenti - VINCITRICE e diretta : la miss mulatta Nicole Nietzsch : miss Italia 2018 , la finalissima in diretta su La7: giuria, regolamento e scaletta dell'ultima serata condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti anche in streaming.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:31:00 GMT)

MISS ITALIA 2018 - FINALE/ Concorrenti - VINCITRICE e diretta : abolita la categoria "curvy" : MISS ITALIA 2018 , la finalissima in diretta su La7: giuria, regolamento e scaletta dell'ultima serata condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti anche in streaming.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:05:00 GMT)

Miss Italia 2018 - Finale/ Diretta e VINCITRICE : Diletta Leotta e Francesco Facchinetti incoronano la più bella : Miss Italia 2018 , la finalissima in Diretta su La7: giuria, regolamento e scaletta dell'ultima serata condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti anche in streaming.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:57:00 GMT)

Chiara Bordi - finalista Miss Italia 2018/ In un incidente ha perso una gamba - sarà la VINCITRICE della finale? : Chiara Bordi, Miss Italia 2018: è la prima Miss della storia con una gamba amputata. La finalista è data come possibie vincitrice del concorso. Perse la gamba in un incidente.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:22:00 GMT)