Vieni da me | Alba Parietti replica agli haters e ricorda l’incidente

lanostratv

: #vienidame: Nuova settimana in compagnia di @caterinabalivo, tra gli ospiti Alba Parietti e Nathalie Guetta… - SpettacoliNEWS : #vienidame: Nuova settimana in compagnia di @caterinabalivo, tra gli ospiti Alba Parietti e Nathalie Guetta… - RaimondoErnesto : @mafaldina88 Ma sei già a Milano ? Visto che non vieni mai a nuotare ad Alba non è che ci possiamo vedere qui ? ?????? -

(Di lunedì 17 settembre 2018)si racconta a cuore aperto ada Me Nella puntata di lunedì 17 settembre, Caterina Balivo ha ospitatoda Me. Senza ombra di dubbio la showgirl è uno dei personaggi che ha sempre diviso il pubblico televisivo ed è una donna ‘portatrice’ di ascolti. Questo è stato un modo per la Balivo di risollevare le sorti del suo programma? Lo scopriremo domani quando usciranno i dati Auditel. Allaè stato contestato il fatto di non avere un ruolo ben definito in televisione; altri, invece, ritengono che sia una mamma molto difficile, anche se non è chiaro come si può dare un giudizio del genere. Nel corso dell’intervista si è parlato anche die social, dove è vittima di quotidiane critiche per le foto che posta: “Non capisco questa volgarità di poter pensare di giudicare una donna e quello che fa a seconda della sua ...