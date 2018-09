Video Juventus Sassuolo | 2-1 | | highlights e gol della partita | Serie A 4giornata

Video/ Juventus Sassuolo (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo Stadium. Cristiano Ronaldo si sblocca, i bianconeri vincono ancora in Serie A(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Douglas Costa - il Video dello sputo in Juventus-Sassuolo : ecco cosa rischia : Douglas Costa, ma che combini? Gesto incomprensibile del brasiliano, protagonista in negativo durante gli ultimi minuti di Juventus-Sassuolo, gara vinta 2-1 dai bianconeri grazie a una doppietta di ...

Video Douglas Costa sputa in faccia a Di Francesco! Incredibile gesto in Juventus-Sassuolo : Increscioso episodio negli istanti finale di Juventus-Sassuolo, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2019 vinto dai Campioni d’Italia per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo. Douglas Costa ha sputato in faccia a Di Francesco da distanza ravvicinata: un gesto assolutamente da condannare, visto prontamente dall’arbitro che ha sventolato il cartellino rosso davanti al bianconero che ora rischia anche una ...

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato finale 2-1) streaming Video e tv : vittoria con il brivido! : Diretta Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A. Juventus-Sassuolo termina con il risultato di 2-1 in favore dei bianconeri. Decide la doppietta di Cristiano Ronaldo, che finalmente si sblocca in Serie A. Inutile la marcatura finale di Babacar, che al 92’ anticipa Bonucci e spinge in rete un cross di ...

Video Cristiano Ronaldo si sblocca! Primo gol in Italia con la Juventus - 1-0 col Sassuolo : Cristiano Ronaldo si è sbloccato! Finalmente CR7 ha segnato in Serie A, il fenomeno portoghese ha siglato il suo Primo gol nel campionato Italiano dopo tre partite a digiuno: al 49′ di Juventus-Sassuolo, sullo 0-0, l’attaccante ha sfruttato uno stranissimo rimpallo, il pallone è finito sul palo e lui di rapina nell’area piccola è riuscito a insaccare! Di seguito il VIDEO del Primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della ...

