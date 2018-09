Video Italia-Repubblica Dominicana 3-0 | highlights del match Mondiali Volley

Video Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - gli highlights della vittoria degli azzurri ai Mondiali di volley : L’Italia non fa sconti ai Mondiali 2018 di volley maschile e sconfigge la Repubblica Dominicana con un netto 3-0, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e confermandosi a punteggio pieno. La nostra Nazionale sbriga la pratica caraibica con estrema disinvoltura e ora si lancia verso la fondamentale sfida di martedì sera contro la Slovenia, da vincere a tutti i costi se si vuole accadere alla seconda fase con ...

Video Italia Campionessa del Mondo! Le Farfalle vincono con le tre palle e due funi - l’esercizio trionfale delle azzurre : L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo con le tre palle e le due funi ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno confezionato un’impresa strepitosa riuscendo a conquistare la medaglia d’oro nell’esercizio misto battendo la Russia e l’Ucraina. Una vera apoteosi per le ragazze di Emanuela Maccarani alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) che sono riusciti a imporsi nella Finali di Specialità con ...

Video Cristiano Ronaldo si sblocca! Primo gol in Italia con la Juventus - 1-0 col Sassuolo : Cristiano Ronaldo si è sbloccato! Finalmente CR7 ha segnato in Serie A, il fenomeno portoghese ha siglato il suo Primo gol nel campionato Italiano dopo tre partite a digiuno: al 49′ di Juventus-Sassuolo, sullo 0-0, l’attaccante ha sfruttato uno stranissimo rimpallo, il pallone è finito sul palo e lui di rapina nell’area piccola è riuscito a insaccare! Di seguito il VIDEO del Primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della ...

FILIPPINE - TIFONE MANGKHUT : STRAGE 100 MORTI/ Ultime notizie Video - Hong Kong : italiani intrappolati in hotel : FILIPPINE: 28 MORTI per il TIFONE MANGKHUT. Ultime notizie, ora si trova ad Hong Kong e dirige verso la Cina. Il bollettino delle vittime potrebbe essere solo parziale: il video choc(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Svelato il trailer di Skam Italia 2 - i nuovi episodi dal 5 ottobre su TIM Vision con Martino protagonista (Video) : TIM Vision ha divulgato il trailer di Skam Italia 2. La seconda stagione, annunciata lo scorso giugno, avrà per protagonista Martino, personaggio interpretato dal giovane Federico Cesari, nella serie migliore amico di Eva (su cui si è concentrata la prima stagione). Seguendo quindi lo stile del formato norvegese, Skam Italia 2 affronterà l'identità sessuale nei nuovi episodi, raccontando la storia di Martino e il suo incontro con Niccolò (new ...

Uomini e donne - Martina Luchena derubata dai rom : 'Italia di m*** - schifo - questi zingari...'. Video brutale : 'Schifata dall'Italia'. Martina Luchena , ex corteggiatrice di Uomini e donne , si sfoga dopo una disavventura in metropolitana. Alcuni 'zingari' , come li chiama su Instagram la modella, hanno ...

Video/ Italia-Argentina volley (3-1) : highlights della partita (Mondiali Pallavolo) : Video Italia-Argentina, highlights della partita vinta dagli azzurri col risultato finale di 3-1. Gli azzurri erano andati sotto al primo set, ma sono riusciti a vincere. (Mondiali volley)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Video Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - gli highlights della partita. Sofferta vittoria degli azzurri - quarto set da urlo : L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 ai Mondiali 2018 di Volley maschile infilando così il terzo successo consecutivo nella rassegna iridata. Di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sofferto tantissimo prima di avere ragione dell’Albiceleste di Julio Velasco al termine di un quarto set tiratissimo dove Ivan Zaytsev ha annullato due set-point. Di seguito il VIDEO con gli highlights ...