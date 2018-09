Video di Renato Zero a Techetecheté il 16 settembre | come rivedere la puntata

DIRETTA MOTOGP/ Streaming Video TV8 e SKY qualifiche e FP4 live : Vinales frenato dalla Yamaha (Gp Brno 2018) : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:25:00 GMT)

Ancelotti prima canta Renato Zero e poi incita i tifosi : l’allenatore emiliano è la vera star a Dimaro [Video] : Ancelotti si scatena sul palco di Dimaro, Carletto canta ‘I migliori anni della nostra vita’ alla presentazione della squadra: i tifosi apprezzano Nel ritiro del Napoli a Dimaro la vera star è Carlo Ancelotti. L’allenatore, amato non solo dai tifosi partenopei, ha presenziato sul palco della serata dedicata alla presentazione della squadra e non si è tirato indietro quando gli è stato richiesto di cantare. Ancelotti ha ...

Video Tour de France frenato da una protesta di contadini! Sparati lacrimogeni - cure mediche per Thomas e Sagan : Episodio incredibile nel corso della sedicesima tappa del Tour de France 2018. Al chilometro 29 della Carcassonne-Bagnères de Luchon, infatti, il gruppo è stato costretto a fermarsi a causa di una protesta dei contadini della zona che hanno piazzato delle balle di fieno sulla strada. La corsa è stata neutralizzata per qualche chilometro prima della ripartenza di questa frazione pirenaica, fondamentale per le sorti della classifica generale della ...

La dedica di Renato Zero a Ischia per le vittime del terremoto (Video) : “Vi auguro un futuro degno di voi” : Non si è fatta attendere la dedica di Renato Zero per gli abitanti di Ischia, colpiti da un violento terremoto che ha coinvolto l'Isola appena un anno fa. L'artista ha aperto il Global Fest e ha presentato il film che ha voluto dedicare allo spettacolo concepito per i 50 anni di carriera e che ha portato in tour nel corso dell'estate 2017 fino al Teatro Antico di Taormina. Nel suo discorso di presentazione del film, Renato Zero ha voluto ...

DIRETTA/ Brasile Belgio Mondiali 2018 (risultato live 1-2) streaming Video e tv : Renato Augusto in gol! : DIRETTA Brasile Belgio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2018, una grande sfida. Belgio a sorpresa in semifinale dei Mondiali, Brasile eliminato. Finisce 2-1 per Lukaku e compagni, protagonisti di una prestazione meravigliosa.