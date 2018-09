Via libera ai ciclisti | e la città va in tilt

Berlusconi-Salvini - doppia intesa ad Arcore : Via libera su presidenza Rai e Regionali : Due ore di riunione ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un incontro al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti e che fonti di Forza Italia definiscono un...

Approvato il ddl Concretezza : Via libera alle nuove assunzioni nel settore pubblico : Come annunciato dal premier Conte, è stato Approvato il disegno di legge Concretezza, così denominato proprio perchè mira ad effettuare misure concrete e tangibili nell'ambito della pubblica amministrazione [VIDEO], nel tempo più breve possibile. Il disegno di legge si sofferma sull'analisi di determinati punti, funzionali a garantire un rinnovamento del settore pubblico, come: lotta all'assenteismo; digitalizzazione della pubblica ...

Milleproroghe - Via libera della Camera : Il ddl di conversione del decreto Milleproroghe è stato approvato dalla Camera c on 285 voti a favore, 106 contrari e 4 astenuti . Il decreto, che scade il 23 settembre, passa al Senato per la terza ...

Milleproroghe - Via libera alla Camera dopo la maratona dell'ostruzionismo Pd : Grazie ragazzi! Oggi vincono i cialtroni ma la scienza tornerà presto a prevalere sull'ignoranza'. Tags Argomenti: Milleproroghe Vaccini periferie fondi periferie Partito Democratico - Pd ...

Musei : Brera lancia gli sconti con la formula "3-2-1" e dà il Via libera allo scambio di capolavori : Il direttore generale Bradburne annuncia riduzioni per giovani e anziani: intanto, la "Cena in Emmaus" di Caravaggio parte per Parigi e alla Pinacoteca arriva Rembrandt

Ilva : dopo il Via libera dei lavoratori restano le preoccupazioni per la salute : La modifica delle tecnologie produttive ridurrebbe i rischi per gli abitanti ma nell'accordo non c'è alcun impegno su questo -

Pensioni - Via libera gli aumenti : A gennaio le minime saranno portate a 780 euro : Le Pensioni minime saranno portate a 780 euro già da gennaio. Ad annunciarlo, in un’intervista alla Stampa, il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. L’esponente del M5s ha anche dichiarato che per il reddito di cittadinanza bisognerà invece aspettare qualche mese in più. Ma si tratta solo di 'tempi tecnici'. --Il reddito di cittadinanza, ha detto Castelli, "è la base attorno alla quale ruota l'intera manovra. Partiremo il primo gennaio con ...

Roma - Campidoglio : 'Strade chiuse al traffico - domenica torna #Vialibera' -

Genova - Via libera del Cdm al decreto per urgenze : Il premier Conte oggi a Genova un mese dopo il crollo del Ponte Morandi. Ieri approvato dal Consilio dei ministri il decreto urgenze che prevede anche aiuti e sconti fiscali per cittadini e imprese ...

La quasi unanimità dei lavoratori Ilva ha dato il Via libera definitivo ad ArcelorMittal : Il 94 per cento dei voti favorevoli che col referendum di Taranto arriva all'accordo per l'Ilva, dà il definitivo via libera all'ingresso della multinazionale Arcelor Mittal nella fabbrica siderurgica,...

Genova - Via libera a decreto urgenze Conte : il commissario ancora non c'è : Sembrava che il decreto sul ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto 'urgenze' - su Genova, Ischia ...

Ponte Morandi - Via libera al decreto per Genova : ma il nome del commissario non c’è : Varato il provvedimento- «salvo intese»- per gestire le emergenze: ma il premier Conte annuncia che il nome del commissario sarà deciso con un altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Toninelli: lavoriamo sulla prevenzione e sul monitoraggio

Decreto urgenza - Via libera del Consiglio dei Ministri : Teleborsa, - E' arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto urgenza, su Genova, Ischia e Centro Italia. OK dei Ministri anche al Decreto "concretezza". Lo ha detto il Ministro per il ...

Decreto Genova - c’è il Via libera del Cdm : Il provvedimento approvato con la formula “salvo intese”. Il Mit: 6,4 milioni aggiuntivi per l’emergenza casa |