Vertice su manovra | Salvini | Rispettiamo impegni

Manovra - Salvini dopo il Vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini mentre il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi è ancora in corso. Siamo all'opera «per far...

Vertice a palazzo Chigi su manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : Roma, 17 set., askanews, - Il governo prova a ricomporre il suo tessuto unitario dopo le tensioni fra le componenti 'politiche' e il superministro 'tecnico' dell'Economia e delle Finanze, con un Vertice a palazzo Chigi iniziato alle 18.40 circa e che ricorda non troppo da lontano antichi riti della politica tradizionale. Sono riuniti con il …

Vertice di maggioranza decisivo per la manovra alla ricerca delle coperture : A Palazzo Chigi sono riuniti oltre al premier Conte i vicepremier Salvini e Di Maio, il ministro dell'Economia Tria ed è stato visto entrare anche Savona, ministro per gli Affari europei -

Al via Vertice a P.Chigi sulla Manovra : 18.54 E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla Manovra economica. Alla riunione con il presidente del Consiglio,Conte, partecipano i due vice premier Salvini e Di Maio, il ministro dell'Economia, Tria, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,Giorgetti. Sul tavolo le proposte della maggioranza sulle misure da inserire nella legge di Bilancio. Si accelera in vista della nota di aggiornamento al Def che dovrà essere ...

MANOVRA - DI MAIO SFIDA TRIA : “PENSIONI MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi nel Vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)