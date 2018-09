Vertice ad Arcore tra Salvini e Berlusconi

Vertice Arcore - B. dà l’ok su Foa al vertice Rai e Salvini lo rassicura su Mediaset : L’impegno è a rivedersi a breve, ma un’intesa di massima è stata raggiunta. Silvio Berlusconi è pronto a togliere il veto sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai e in cambio Matteo Salvini lo ha rassicurato: l’intenzione dei 5 Stelle di mettere un tetto agli spot pubblicitari in tv verrà disinnescata. E’ il risultato, riportano diversi quotidiani, del vertice di domenica sera ad Arcore tra il segretario ...