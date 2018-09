Ventura | «Ronaldo va in campo | Ancelotti no»

Saluti e strette di mano - Ronaldo inizia l'avVentura in bianconero : Primo appuntamento di CR7 allo JMedical della Continassa con Cuadrado, Higuain, Bentancour, Dybala e Douglas Costa. Da martedì doppia seduta di allenamento

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino - inizia l’avVentura italiana : La grande attesa sta per finire. Ancora poche ore e Cristiano Ronaldo si allenerà per la prima volta a Torino, dove è sbarcato in serata col suo jet privato. Questa volta per restarci: dopo la toccata e fuga di due settimane fa per le visite mediche e la firma sul contratto, per il campione portoghese si tratta del primo vero contatto con la città....

Cristiano Ronaldo a Torino - inizia l’avVentura con la Juventus : arriva anche Dybala [FOTO e VIDEO] : 1/28 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo - inizia l'avVentura Juve : il portoghese è in Italia. VIDEO : ... spedizione che contempla la truppa sudamericana : parliamo infatti di Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa che hanno salutato la Coppa del Mondo dagli ...

Cristiano Ronaldo atterra a Torino - inizia l'avVentura alla Juve. FOTO : Cristiano Ronaldo atterra a Torino, inizia l'avventura alla Juve. FOTO Il campione portoghese è arrivato all’aeroporto di Caselle . T-shirt e occhiali scuri, è sceso dal suo jet privato col figlio più piccolo in braccio. Ai tifosi che l’attendevano un saluto con la mano. Domani pomeriggio il primo allenamento in bianconero alla ...

Ronaldo è a Torino - sbarco da star. Parte l'avVentura bianconera : Stavolta è un arrivo da star, quello di Cr7: Cristiano Ronaldo - dopo la toccata e fuga quasi in incognito di due settimane fa, quando è arrivato durante la finale dei Mondiali - è sbarcato dal suo ...

Cristiano Ronaldo Juve : il portoghese è atterrato a Torino - inizia l'avVentura. VIDEO : ... spedizione che contempla la truppa sudamericana : parliamo infatti di Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa che hanno salutato la Coppa del Mondo dagli ...

Juventus - Cristiano Ronaldo inizia la sua nuova avVentura : atteso a Torino : Il portoghese sta per sbarcare all'aeroporto di Caselle: domani il primo allenamento con gli altri big

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : comincia l'avVentura con la Juve. Il VIDEO : Le sue parole faranno il giro del mondo, ma il CR7-Day inizierà molto prima. Sarà possibile seguire l'evento su Sky Sport 24 e sul live streaming sul sito di Sky Sport.it e sull'app di Sky Sport. CR7-...

Cristiano Ronaldo - l'attesa sta per finire : lunedì la presentazione - comincia la sua avVentura alla Juve : Tutto CR7 minuto per minuto, ovunque voi siate. Dalla spiaggia alle montagne, dal salotto di casa alla coda al supermercato. Davanti alla TV, SkyGo oppure skysport.it. Dalla mattina alla sera per ...