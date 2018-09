Venier-D' Urso | sfida all' ultima casalinga

Ascolti tv pomeriggio - Domenica In vs Domenica Live : chi ha vinto fra Mara Venier e Barbara d’Urso? : Chi ha vinto fra Mara Venier e Barbara d’Urso? Ecco gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 16 settembre 2018. Le due conduttrici ed amiche si sono ritrovate ad essere rivali perché al timone di due trasmissioni in onda contemporaneamente e sue due Reti concorrenti ovvero Rai 1 e Canale 5. Da un lato Mara Venier, la Signora della Domenica è tornata al timone, dopo anni di esilio, del programma che ha consacrato il suo successo. ...

Barbara D'Urso oggi torna con Domenica Live : «Mara Venier vincerà - è avvantaggiata» : di Silvia Natella Il conto alla rovescia per Barbara D'Urso e Mara Venier è terminato: l'intera stagione della Domenica televisiva comincia oggi 16 settembre e vedrà le due conduttrici rivali per il ...

BELEN RODRIGUEZ - FRECCIATINA A BARBARA D'URSO/ "Meglio la tv pulita di Mara Venier e Domenica In" : FRECCIATINA velata per BARBARA D'URSO e la sua Domenica Live. La mittente è BELEN RODRIGUEZ, che condivide e appoggia il commento di una fan. Cos'è successo?(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:28:00 GMT)

Barbara d’Urso - Domenica Live/ “Vincerà Mara Venier!” - poi sullo scontro con La Vita in Diretta dice… : Barbara d'Urso torna oggi, dalle 13.55 in poi con la sua Domenica Live; grandissima attesa per la sfida televisiva con l'amica Mara Venier che torna con Domenica In.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / Di schiera con Barbara D'Urso "contro" Mara Venier (Domenica Live) : Cristiano Malgioglio, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Belen Rodriguez sostiene Mara Venier contro Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la frecciata di Belen Rodriguez che tifa per Mara Venier Belen Rodriguez ha fatto il suo in bocca al lupo a Mara Venier sui social. Oggi pomeriggio si aprirà la sfida della domenica. Mara Venier sarà al timone di Domenica In, mentre Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live, forte degli ascolti di Pomeriggio 5 e dei successi della scorsa stagione tv. In queste ore Mara Venier continua a postare video del dietro le ...

Gina Lollobrigida/ Mara Venier "copia" Barbara D'Urso e ospita la Lollo a Domenica In : Gina Lollobrigida, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Sorpresona dalla d'Urso per 'asfaltare' Mara Venier : Super sorpresa a 'Domenica Live': le gemelle Kessler incontrano le sorelle Lecciso. Domani, domenica 16 settembre, riflettori puntati su "Domenica Live" condotto da Barbara d'Urso e su 'Domenica In' ...

Gli auguri della D’Urso per il debutto di Mara Venier : Barbara D’Urso su Instagram fa gli auguri a Mara Venier per il debutto di Domenica In. La sfida più attesa della tv è quella che verrà la prossima domenica, quando la Venier e la D’Urso si sfideranno a colpi di ascolti. La regina di Canale Cinque infatti tornerà al timone di Domenica Live, mentre la Zia Mara presenterà Domenica In. La rivalità fra le due conduttrici è grande, ma anche la stima. Lo dimostra il messaggio postato da ...

Barbara d’Urso fa gli auguri a Mara Venier per Domenica In : Domenica In e Domenica Live al via: le parole della d’Urso per la Venier La sfida tra titani inizierà domani pomeriggio. Alle 14.00 Rai1 e Canale5 partiranno con la stagione 2018/19 rispettivamente di Domenica In e Domenica Live. Mara Venier e Barbara d’Urso si contenderanno il pubblico della Domenica. Le due signore della tv saranno infatti in onda in contemporanea, Mara Venier fino alle 17.00 circa, Barbara d’Urso fino alle ...

Mara Venier a TvBlog : "Mi ritrovo una Domenica In indebolita. D'Urso? Dire che parto da favorita è azzardato. Maria De Filippi ospite? Magari!" (Video) : Mara Venier tornerà al timone di Domenica In a partire da Domenica 16 settembre 2018, su Rai 1, dalle ore 14.In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato la conduttrice a cui abbiamo chiesto subito lo stato d'animo a poche ore dalla prima puntata:prosegui la letturaMara Venier a TvBlog: "Mi ritrovo una Domenica In indebolita. D'Urso? Dire che parto da favorita è azzardato. ...

Mara Venier - Domenica In/ L'augurio di Barbara D'Urso sui social : "In bocca al lupo a noi!" : Mara Venier torna a Domenica In e in conferenza stampa ricorda l'aiuto di Fabrizio Frizzi ma anche quando la Rai l'ha fatta fuori senza che nessuno spendesse una parola per lei(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Mara Venier presenta la sua Domenica In. Sfida con il passato - Cristina Parodi - e il presente - Barbara D'Urso - . Video : Mara Venier torna ad essere la signora della Domenica. Dal 16 settembre, dopo quattro anni di assenza dalla Rai, la conduttrice veneta sarà infatti nuovamente al timone di Domenica In , per un'...

Nemiche amatissime - Barbara d'Urso scrive a Mara Venier prima della sfida domenicale : La conduttrice dedica un 'in bocca al lupo' alla collega in vista del prossimo weekend, quando entrambe saranno in onda con...