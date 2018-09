Venezuela | paesi americani ostili si spaccano sull' ipotesi di intervento miitare

Venezuela - intesa tra 11 Paesi latini per l’accoglienza dei profughi. Ma è su base volontaria : Un accordo per la gestione dei rifugiati dal Venezuela . Con una dichiarazione congiunta, i governi di undici Stati sudamericani – Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay – dichiarano di voler istituire “un coordinamento regionale rispetto alla crisi migratoria dei cittadini Venezuela ni nella regione”. Riuniti a Quito, i Paesi firmatari hanno deciso di ...

Esodo dal Venezuela - 11 Paesi si accordano per accogliere i migranti - : Gli Stati " tutti del Centro e Sud America " hanno siglato un patto di cooperazione regionale per far fronte alla situazione delle migliaia di persone in fuga dalla crisi economica e sociale che da ...