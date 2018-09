Venezia | 13enne muore schiacciato da un muletto La famiglia | “Era appassionato di

Cristiano Lucchini - 13enne morto schiacciato da muletto/ Venezia - fatale manovra errata : illeso il fratello : Venezia, ragazzino muore schiacciato da muletto. La prima ipotesi: gioco finito male. Ultime notizie: indagini in corso sulla tragedia avvenuta all'interno di un deposito di materiali edili(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:34:00 GMT)

Venezia - 13enne muore schiacciato da un muletto : Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia, dove quella che doveva essere una bravata è costata la vita a un ragazzino di 13 anni che si era introdotto insieme a un suo coetaneo nel deposito di materiali edili situato lungo il canale Scomenzera.I due giovanissimi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero introdotti nel deposito con l'intenzione di provare ad utilizzare il muletto usato dagli operai per spostare i ...

