Vela – Weekend ricco di successi per il Circolo Gargnano-Lago di Garda

Auto - tanto entusiasmo per il flagship event ‘The SOC Weekend’ : sVelata la nuova Lamborghini Aventador SVJ : Le Auto più rare ed esclusive si sono radunate ad Andermatt (Svizzera) in occasione del SOC Weekend, nel corso del quale è stata svelata la nuova Lamborghini Aventador SVJ Oltre 60 rarissime Auto, dal passato e dal presente, si sono radunate presso The Chedi Andermatt l’1 e il 2 settembre per l’ormai consolidato flagship event “The SOC Weekend”, organizzato da Supercar Owners Circle (SOC) – il club Automobilistico che riunisce le ...