Vaccini | esperti | serve comunicazione al passo con tecnologia

SCUOLA E OBBLIGO Vaccini - ALLONTANATI BAMBINI NON IN REGOLA/ Centinaia di casi : audizione esperti alla Camera : SCUOLA e OBBLIGO VACCINI , ALLONTANATI BAMBINI non in REGOLA . Ultime notizie: Centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati

Vaccini - gli esperti : “L’autocertificazione non è utilizzabile in sanità” : L’autocertificazione non è utilizzabile in sanità e per quanto riguarda i Vaccini, oltre a mettere in crisi l’obbligo vaccinale, contrasta anche con la normativa vigente sulla sburocratizzazione che testualmente recita: “I certificati medici, sanitari (…) non possono essere sostituiti da altro documento”. E’ quanto sostiene, in sintesi, il Collegio dei professori ordinari di Pediatria che “manifesta ...