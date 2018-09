Vaccini - esperti : 'Serve comunicazione al passo con tecnologia' : Ma serve farlo rivolgendosi alla scienza e ai medici e non al web o a fonti non certificate'. Per quanto riguarda il focus sulla meningite di tipo B Susanna Esposito, presidente della World ...

SCUOLA E OBBLIGO Vaccini - ALLONTANATI BAMBINI NON IN REGOLA/ Centinaia di casi : audizione esperti alla Camera : SCUOLA e OBBLIGO VACCINI, ALLONTANATI BAMBINI non in REGOLA. Ultime notizie: Centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Vaccini - il medico : "i massimi esperti del M5s mi dicano cosa fare" : I veri drammi dovrebbero far riflettere seriamente, specialmente se poi li si paragona alle paturnie di un gruppo di cialtroni presuntuosi quali sono i "no-vax". Claudio Puoti è il nonno di una bambina di 6 anni immunodepressa perché costretta a sottoporsi a chemioterapia a causa di una rarissima forma di cancro ovarico. Questa bambina sfortunata, la sua nipotina, avrebbe bisogno di frequentare ambienti il più possibile salubri. Il suo ...