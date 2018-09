USS chiede aumenti salariali del 2-2 | 5%

Liliana Segre : "Piccoli MUSSolini? È il popolo che li chiede" : "Se qualcuno non è contento per la democrazia ritrovata e preferisce tornare ai tempi in cui qualcuno decideva e gli altri erano più tranquilli, bisogna rispettare il desiderio del popolo". Con queste parole la senatrice a vita Liliana Segre ha risposto nel corso della presentazione del volume "Razza e ingiustizia" a Palazzo Madama a chi gli chiedeva un parere sulle dichiarazioni del commissario Ue Pierre Moscovici sui "piccoli ...

Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo rUSSo : Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo, dicendo che il video violava le leggi russe sulla diffusione di messaggi politici durante la campagna elettorale. Navalny è il più noto oppositore del presidente The post Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo appeared first on Il Post.

La prima coppia gay rUSSa sposata costretta a scappare e chiedere asilo in Olanda" : 'Dopo che Putin è salito al potere, dopo l'ascesa al potere di quelle persone che venivano dal mondo criminale, le usanze criminali e l'idea che i gay sono persone sporche hanno guadagnato più ...

Estonia e Lettonia vogliono chiedere i danni alla RUSSia per "l'occupazione sovietica" - : I ministri della Giustizia di Estonia e Lettonia, Urmas Reinsalu e Dzintars Rasnas, hanno annunciato di voler chiedere il risarcimento dei danni da parte di Mosca per il periodo "dell'occupazione ...

Uk chiede sostegno Usa contro la RUSSia : Ma dobbiamo anche essere franchi: la politica estera della Russia sotto il presidente Putin ha reso il mondo più pericoloso", dirà oggi in un discorso davanti allo US Institute of Peace, una think ...

RUSSia - 100 tifosi mondiali erano richiedenti asilo : 'La Coppa del Mondo ha reso ancora più economico e facile venire in Russia come richiedente asilo perché la gente non ha più dovuto comprare un visto', ha detto Varvara Tretyak, consulente per le ...

Repubblica Ceca-RUSSia : presidente Milos Zeman chiede maggiore dialogo con Mosca : Zeman, ha detto il portavoce, è a conoscenza dei cambiamenti della politica estera degli Stati Uniti da parte del presidente Donald Trump e sollecita una più stretta cooperazione tra la Russia e l'...

RUSSiagate - Trump chiede lo stop immediato delle indagini : Il presidente Donald Trump torna a twittare sul Russiagate nel secondo giorno di processo a carico di Paul Manafort, suo ex capo della campagna elettorale dimessosi anzitempo per i troppi dubbi sui ...

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : «Il fatto non sUSSiste» : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria...

Caso Brizzi - la Procura di Roma chiede l'archiviazione : "Il fatto non sUSSiste" : “Il fatto non sussiste”. Lo affermano i pm in merito alla vicenda delle presunte molestie riguardante Fausto Brizzi. La Procura di Roma – come riporta il sito di Repubblica – ha infatti chiesto l’archiviazione per il regista Romano, indagato a seguito delle denunce presentate da tre donne.Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati lo scorso aprile per episodi contestati risalenti al 2014, 2015 e 2017.prosegui la letturaCaso ...

Molestie : la Procura chiede l'archiviazione per Brizzi perché il fatto non sUSSiste : Chiesta l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia presentata da tre ragazze, che avevano sostenuto di essere state invitate a dei provini ...

Molestie : la Procura chiede l'archiviazione per Brizzi perché il fatto non sUSSiste : Chiesta l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia presentata da tre ragazze, che avevano sostenuto di essere state invitate a dei provini nella casa dell'artista per poi essere invitate a fornire delle prestazioni sessuali. Per la Procura di Roma "il fatto non sussiste". Le indagini, coordinate dal Procuratore aggiunto Maria Monteleone, hanno visto accertamenti ...

Fausto Brizzi - la Procura di Roma chiede l’archiviazione per le accuse di molestie : “Il fatto non sUSSiste” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo le denunce presentate da tre donne. Per i pm infatti “il fatto non sussiste“: in base a quanto accertato dai magistrati, nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi era stato ascoltato dai pm e aveva fornito elementi utili a chiarire la sua posizione. ...