Usb | Atac deve rimanere al 100% pubblica

(Di lunedì 17 settembre 2018) Roma – Si avvicina l’11 novembre, data del referendum consultivo promosso dai Radicali, nel quale i cittadini di Roma potranno esprimersi suinteramente a gestioneessere messa a gara, per far entrare le societa’ private? Mancano circa 60gg al referendum, e il dato che uscira’ dalle urne potrebbe incidere pesantemente anche sulla futura vita dei lavoratori. Difatti nelle citta’ in cui la gestione del trasporto e’ stata data in mano ai privati, questo non ha prodotto altro che la diminuzione dei salari e dei diritti per i lavoratori, oltre a un aumento dei costi per gli utenti, a fronte di un evidente peggioramento della qualita’ del servizio. Anche a Roma la privatizzazione di parte del trasporto non ha portato miglior qualita’ ed efficienza. Dal giubileo del 2000si e’ gia’ vista ...