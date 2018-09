USA | l' uragano Florence provoca 18 morti ...

L’uragano Mangkhut caUSA 69 morti e decine di dispersi nelle Filippine e in Cina : Il tifone, il più violento dell'anno secondo gli esperti, ha causato almeno 69 vittime tra le Filippine e la Cina: il bilancio però è destinato a crescere nelle prossime ore poiché molti sono i dispersi.Continua a leggere

Uragano Florence - sale a 14 il numero delle vittime negli USA : Un 23enne e’ annegato dopo un incidente stradale a bordo del suo pickup in South Carolina, portando a 14 il numero delle vittime di Florence, l’Uragano declassato a depressione tropicale. La vittima si chiamava Michael Dalton Prince, riferisce l’Abc. sale cosi’ a 4 il numero delle vittime in South Carolina, mentre altre 10 si registrano in North Carolina, dove agli automobilisti in transito dalla Virginia e’ stato ...

Uragano Mangkhut - Filippine in ginocchio : è il tifone più potente del mondo e ha caUSAto 28 morti : Ventotto persone sono morte a causa delle frane provocate dalle violentissime piogge: il tifone ora viaggia a 150 chilometri orari verso la Cina.Continua a leggere

Uragano Florence perde potenza ma i morti negli USA sono già 11 : Molti hanno ignorato gli ordini di evacuazione ed ora, isolati nelle loro case allagate , chiedono soccorso. Intervengono gli uomini della protezione civile ma anche flottiglie improvvisate di ...

USA - l’uragano Florence miete le prime vittime : 7 morti. 800mila persone senza elettricità : È di almeno 7 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Florence, già declassato a tempesta tropicale, sulla Carolina del Nord e del Sud negli Stati Uniti. Tra le vittime, una mamma e il suo bambino schiacciati da un albero. "Mai visto un evento simile negli ultimi mille anni".Continua a leggere

USA - l’uragano Florence genera il caos in North Carolina : 7 le vittime - approvata la dichiarazione di disastro : Sale da cinque ad almeno sette il bilancio delle vittime dell’uragano Florence, declassato a tempesta tropicale. Lo riferisce la Cnn. Sono oltre 20 mila le persone evacuate nei centri di accoglienza allestiti per l’arrivo dell’uragano declassato in tempesta tropicale che si è abbattuto ieri sulla Carolina del nord. Lo riferiscono le autorità. Donald Trump ha approvato una dichiarazione di disastro per la North Carolina. Lo ...

USA - l’uragano Florence “in stallo” sulle Carolina : ancora piogge e inondazioni apocalittiche - a rischio molti siti di rifiuti tossici [FOTO e VIDEO] : 1/52 ...

USA - tempesta tropicale Isaac : Grandi Antille nel mirino - Golfo del Messico a rischio la prossima settimana - non si esclude un nuovo rafforzamento in uragano [MAPPE] : 1/11 ...

USA - l’uragano Florence prosegue la sua folle corsa : 4 vittime - 2100 voli cancellati - cadranno 68mila miliardi di litri di acqua [FOTO e VIDEO] : 1/72 ...

Uragano Florence negli USA : 4 morti e 460mila case senza elettricità | : La perturbazione è stata declassata a categoria 1, ma si teme che i suoi effetti possano essere comunque devastanti, soprattutto in North Carolina. Gli esperti "minaccia importante" per 24-36 ore. Già ...

USA - uragano Florence : cancellati oltre 2.100 voli : Sono oltre 2.100 i voli cancellati per l'arrivo dell'uragano Florence. Lo riferisce Flighaware, il sito che monitora il traffico aereo. L'uragano Harvey in Texas lo scorso anno aveva causato la cancellazione di più di 11mila voli.

USA - arriva uragano : al buio 500mila case : 20.00 Oltre 500 mila case sono senza elettricità, prevalentemente in North Carolina (475.022) e 32.359 in South Carolina. L'uragano ha causato anche un innalzamento del mare di circa 3 metri rispetto alla norma a Morehead City. Cancellati già più di 2100 voli. Sette giorni di allerta e paura per l'uragano Florence che sarà "una minaccia significativa per le prossime 24-36 ore,riferisce la Protezione civile Usa. Cadranno 68mila miliardi di ...