Úrsula Corberó | la mia calda notte con GQ

La casa di carta - Ursula Corberò : “La terza stagione sarà ancora più esplosiva” : La serie televisiva La casa di carta ha riscosso successo in tutto il mondo, tanto da essere eletta come la serie tv non in lingua inglese più vista di sempre. La prima e la seconda stagione sono state letteralmente divorate dagli appassionati di serie tv, che adesso attendono con ansia la terza stagione . Gli episodi saranno distribuiti in streaming a partire dal 2019. Il mensile GQ ha intervistato Ursula Corberò , la protagonista principale ...

La Casa di Carta 3 sarà “ancora più esplosiva” - parola di Tokyo : foto e dichiarazioni di Úrsula Corberó a GQ : L'affascinante Úrsula Corberó, in copertina su GQ per il numero di settembre, assicura che La Casa di Carta 3 non deluderà i seguaci della serie. La rivelazione Netflix dello scorso anno, diventata un cult in decine di Paesi nel mondo, sta per tornare con un terzo capitolo, inizialmente non previsto, che darà un seguito alla vicenda surreale dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola riusciti a stampare oltre due milioni di euro e a fuggire ...