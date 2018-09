Uomini e Donne | trono over | Giorgio Manetti rivela i motivi che l’hanno spinto a non

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta/ Amicizia finita dopo Uomini e donne : "Lui si è comportato male" : Il rapporto d'Amicizia che era rimasto tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta è andato distrutto dopo la partecipazione a Uomini e donne e le parole del giovane.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Le mie impressioni su Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni - Teresa Langella - Mara Fasone" : Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha rivelato che, quest'anno, seguirà, da bravo segugio, quello che accadrà ai protagonisti del trono classico, e smascherare chi prenderà in giro la redazione del programma. Ecco le prime considerazioni sui nuovi tronisti partendo da Mara Fasone: Di Maria Antonietta Fasone (Mara, ndr) sappiamo davvero poco. Sono rimasto colpito dal suo video di presentazione. Mi ha emozionato e fatto ...

Martina parla di Gianpaolo dopo Uomini e Donne : “Non ne vale la pena” : Uomini e Donne: Martina Sebastiani si sfoga su Gianpaolo Quarta Il rapporto tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta non poteva che finire peggio: i due infatti dopo il duro confronto avvenuto davanti alle telecamere di Uomini e Donne sembrerebbero non essersi più parlati. A confermare tale voce ci ha pensato proprio l’ex fidanzata di Temptation Island. Martina infatti, rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, ha anche ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : Ida e Riccardo si sono lasciati? : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Anche quest’anno i protagonisti sono Gemma Galgani e i nuovi conoscenti della dama torinese, ma soprattutto Ida e Riccardo. I due sono tornati dall’esperienza a Temptation Island e la loro relazione pare stia attraversando un periodo di crisi. Ida ha scoperto alcuni messaggi inviati da Riccardo alla tentatrice Stefany, che durante la prima puntata ...

Gossip Uomini e Donne : l'ex tronista Giorgia Lucini aspetta un bambino : Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne e oggi apprezzata influencer, [VIDEO] ha usato Instagram per annunciare di essere in attesa del suo primo figlio. La ragazza, che è ricordata dagli amanti del Gossip per le relazioni che ha avuto con Manfredi Ferlicchia prima e con Andrea Damante poi, sta per rendere padre Federico Loschi, un giocatore di basket con il quale fa coppia fissa da poco più di due anni. Giorgia Lucini sorprende: 'Sono ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 17 settembre 2018 : Gemma Galgani ha un pallino fisso! : Colpo di scena a Uomini e Donne! Gemma Galgani esce con Rocco, ma qualcosa non va come previsto! Tina e gianni accusano la piemontese di avere sempre un pallino fisso! -- Maria De Filippi saluta Tina, ma questa si scaglia contro il pubblico, reo di aver messo in giro delle chiacchiere circa il suo peso forma. Una signora prende parola per dire che in giro circolavano delle voci sulla sua presunta gravidanza. Dopo aver visto questo simpatico ...

Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne : Sara Affi Fella attaccata dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne ora si difende sui social Sara Affi Fella, dopo il confronto con Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, è costretta ad affrontare l’ira del pubblico. In particolare, in queste ultime ore sono tante le critiche e le accuse che hanno invaso il […] L'articolo Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 14 settembre 2018 : magica intesa tra Lorenzo e Greta! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico di 14 settembre 2018: Greta conquista Lorenzo, Teresa definisce Mara una persona finta e falsa! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Mara litigano, Lorenzo elimina Viviana quando scopre che è uscita con Luigi! Riccardi, inoltre, appare molto in sintonia con la corteggiatrice Greta! Mara, Luigi, Lorenzo, Teresa, i tronisti di questa prima parte della nuova stagione dal dating show di ...

Uomini e donne - gossip scabroso : nuovo uomo per Sara Affi - spunta il calciatore : Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e donne , avrebbe un nuovo uomo. Il Vicolo delle news mormora di aver notato delle piccole coincidenze sui ...

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore in crisi? Indizi che preoccupano : Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? Fan preoccupati Teresa e Salvatore sono una delle coppie più belle e amate dal pubblico di Uomini e Donne. L’ex tronista e il suo uomo hanno dimostrato che nello studio di Maria De Filippi possono nascere davvero delle bellissime storie d’amore. Una volta […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Salvatore in crisi? Indizi che preoccupano proviene da Gossip e Tv.

“Mer**!”. Uomini e Donne - la rabbia dell’ex corteggiatrice scatena la rete : “Ogni giorno sulla metro, a ogni ora, ci sono le zingare che girano in gruppo cercando di rubarti anche la tua stessa vita! Per la seconda volta hanno provato a farlo con me. Le stesse facce e le stesse persone e naturalmente non ci sono mai riuscite. A distanza di una fermata sale una signora urlando perché le stava per succedere la stessa cosa con un altro gruppo di zingare. Sono sconvolta e schifata dal fatto di questa Italia di mer***. ...