Uomini e Donne Puntata di Oggi 17 settembre 2018 | Gemma Galgani ha un pallino fisso!

Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne : Sara Affi Fella attaccata dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne ora si difende sui social Sara Affi Fella, dopo il confronto con Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, è costretta ad affrontare l’ira del pubblico. In particolare, in queste ultime ore sono tante le critiche e le accuse che hanno invaso il […] L'articolo Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 14 settembre 2018 : magica intesa tra Lorenzo e Greta! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico di 14 settembre 2018: Greta conquista Lorenzo, Teresa definisce Mara una persona finta e falsa! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Mara litigano, Lorenzo elimina Viviana quando scopre che è uscita con Luigi! Riccardi, inoltre, appare molto in sintonia con la corteggiatrice Greta! Mara, Luigi, Lorenzo, Teresa, i tronisti di questa prima parte della nuova stagione dal dating show di ...

GIORGIA LUCINI E FEDERICO LOSCHI ASPETTANO UN FIGLIO / "Sarai il bambino più amato del mondo" (Uomini e Donne) : GIORGIA LUCINI e FEDERICO LOSCHI ASPETTANO un bambino: l'annuncio qualche ora fa sul profilo social di lei. Ecco le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne e i messaggi che...(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:34:00 GMT)

Uomini e donne - gossip scabroso : nuovo uomo per Sara Affi - spunta il calciatore : Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e donne , avrebbe un nuovo uomo. Il Vicolo delle news mormora di aver notato delle piccole coincidenze sui ...

Uomini e Donne news - Giorgia Lucini incinta : l’annuncio che commuove : news Uomini e Donne, Giorgia Lucini diventa mamma: l’annuncio ufficiale Giorgia Lucini è pronta a diventare mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato la notizia della sua gravidanza attraverso il proprio profilo Instagram. La bellissima ragazza è infatti pronta a mettere al mondo il suo primo figlio. Prima ancora che iniziassero a circolare […] L'articolo Uomini e Donne news, Giorgia Lucini incinta: ...

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore in crisi? Indizi che preoccupano : Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? Fan preoccupati Teresa e Salvatore sono una delle coppie più belle e amate dal pubblico di Uomini e Donne. L’ex tronista e il suo uomo hanno dimostrato che nello studio di Maria De Filippi possono nascere davvero delle bellissime storie d’amore. Una volta […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Salvatore in crisi? Indizi che preoccupano proviene da Gossip e Tv.

“Mer**!”. Uomini e Donne - la rabbia dell’ex corteggiatrice scatena la rete : “Ogni giorno sulla metro, a ogni ora, ci sono le zingare che girano in gruppo cercando di rubarti anche la tua stessa vita! Per la seconda volta hanno provato a farlo con me. Le stesse facce e le stesse persone e naturalmente non ci sono mai riuscite. A distanza di una fermata sale una signora urlando perché le stava per succedere la stessa cosa con un altro gruppo di zingare. Sono sconvolta e schifata dal fatto di questa Italia di mer***. ...

MARTINA LUCHENA QUASI DERUBATA DAI ROM/ Sfogo dell'ex di Uomini e Donne : "La giustizia in Italia? Fa schifo" : MARTINA LUCHENA di Uomini e Donne torna a far parlare di sé. Il motivo sta nel lungo Sfogo pubblicato su Instagram, in cui racconta il tentativo di furto.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:43:00 GMT)

Giorgio Manetti rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne : “Clima di malafede” : Il 'Cavaliere' di Uomini e Donne svela il motivo per cui ha scelto di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. C'entra...

Uomini e donne - Martina Luchena derubata dai rom : 'Italia di m*** - schifo - questi zingari...'. Video brutale : 'Schifata dall'Italia'. Martina Luchena , ex corteggiatrice di Uomini e donne , si sfoga dopo una disavventura in metropolitana. Alcuni 'zingari' , come li chiama su Instagram la modella, hanno ...

Uomini e Donne. Martina Luchena contro gli zingari - ecco cosa è successo. Guarda il VIDEO : News Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Martina Luchena sbotta contro zingari Martina Luchena furiosa. Nelle ultime storie di Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata contro zingari e forze dell’ordine riguardo la sicurezza pubblica in Italia. La web inluencer si è detta “schifata” da quello che ogni giorno è costretta a vivere a causa di una realtà tutt’altro che facile. “Ogni giorno sulla metro, a ogni ora, ci sono le ...

Uomini e Donne. Arriva la replica della tronista Mara Fasone : “Questo naso mi ha fatto vincere 15 concorsi di bellezza” : Mara Fasone deve aver letto le critiche che le sono piovute addosso negli ultimi giorni sui social network e, impossibilitata a utilizzare un profilo personale per replicare in prima persona, ha escogitato un modo per dire indirettamente la sua. Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata ieri, è andata in onda l’esterna della nuova tronista con il corteggiatore Giovanni. Durante l’incontro giovane ha fatto i complimenti alla Fasone ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : tensione in studio tra Mara e Teresa : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. I tronisti stanno conoscendo i corteggiatori e le corteggiatrici e sono subito arrivati ai ferri corti. Luigi contro Lorenzo e Teresa contro Mara, più che i corteggiatori quest’anno sono i tronisti a litigare tra di loro. La rivalità tra i due ex corteggiatori di Sara Affi Fella era nota, ma anche le due troniste sembrano non piacersi. Uomini e ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo saranno i nuovi Gemma e Giorgio? Il "colpo" di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti ad essere i nuovi Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Maria De Filippi fa "centro"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:35:00 GMT)