Una lezione privata che non è una questione privata

Diplomacy - Una notte per salvare Parigi/ Il film con Una lezione per tutti i politici : Il film di Volker Schlöndorff contiene degli spunti interessanti per alzare di molto il livello dei confronti che avvengono tra i politici. Ce ne parla LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:11:00 GMT)SULLA MIA PELLE/ Il film per far rivivere il dramma di Stefano Cucchi e della sua famiglia, di C.M. BalsamoLE FINTE BIONDE/ Il film sulle "borghesucce" da rimpiangere nell'era dell'apparire, di B. Zampetti

Cosa è OGM o cosa invece nasce dalla selezione naturale? Una importante sentenza della Corte di Giustizia europea : Basti pensare che al momento nel mondo la soia prodotta è nella stragrande maggioranza OGM. Mentre i riflettori erano puntati sugli OGM, molti ricercatori hanno lavorato nell'ombra sviluppando nuovi ...

Original Marines celebra il compleanno di Topolino con Una collezione dedicata al personaggio Disney : Il brand italiano celebra il compleanno di Topolino con una capsule collection dedicata al mondo Disney

Gomorra - Una lezione di insulti in napoletano con i protagonisti della serie : Se siete fan della serie Gomorra dovrete attendere ancora qualche mese prima di vedere i nuovi episodi della produzione Sky (e ancora di più prima del film dedicato a Ciro l’Immortale). Ma nel frattempo l’occasione è buona per rivedere quelli andati in onda l’anno scorso: dal 12 settembre, infatti, la sorprendente terza stagione è disponibile in Blu-Ray e dvd, anche nel cofanetto che comprende tutte le puntate trasmesse da ...

Armata di Mare e KLM hanno fatto Una collezione insieme : Una è la inea aerea olandese che opera in tutto il mondo e che il prossimo anno compierà 100 anni! L’altra è un’azienda 100% italiana che saputo coniugare uno stile di vita in un ”concetto del vestire”. KLM e Armata di Mare hanno stretto un’inedita collaborazione per la creazione di una capsule collection in limited edition dedicata a tutti, dagli sportivi ai viaggiatori. “Non si tratta di una semplice iniziativa di ...

Perfetto - romantico e divertente : il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez fra stile - solidarietà e Una lezione agli haters [GALLERY] : Un matrimonio da favola: Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente marito e moglie tra le critiche degli invidiosi e l’amore di parenti e amici E’ andato in scena ieri, a Dimora delle Balze, a Noto, in Sicilia, il matrimonio più atteso dell’anno. Altro che il Principe Harry e Meghan: Chiara Ferragni e Fedez hanno ‘stravinto’. Due giornate di festeggiamenti incredibili: Chiara è arrivata in Sicilia, col piccolo ...

US Open : Federer regala Una lezione a Kyrgios - agli ottavi trova Millman : ... anche se siamo a 10 ace contro i 12 di Federer per ora, , dall'altra parte Roger piazza lampi di classe dando a tratti l'impressione di divertirsi un mondo pure lui, come il pubblico . Un paio di ...

Torna la Sala Web alla 75. Mostra di Venezia. Una selezione di 18 lungometraggi di Orizzonti - Biennale College – Cinema - Sconfini e Fuori Concorso : Una selezione di 18 lungometraggi, di cui 11 della sezione Orizzonti, due di Biennale College – Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso, formano il ricco programma in prima mondiale della Sala Web della 75. Mostra di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dallaBiennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Dopo il grande ...

VERONA - RAPITA E RINCHIUSA DALL'AMANTE IN UN CASSONE/ “Volevo darle Una lezione - ha rovinato la mia azienda” : Sommacampagna, sequestra l'amante e la rinchiude in un CASSONE della frutta dopo una lite: arrestato imprenditore. Le ultime notizie: denunciato in passato per violenza su minorenne(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:05:00 GMT)

La lezione di Veltroni al Pd : "La smetta di inseguire la destra e lavori per Una nuova alternativa a sinistra" : "Il populismo, espressione comoda per indicare una politica che a questo disagio si rivolge, è, per tutto questo, una definizione sbagliata. È destra, la peggiore destra. Quella contro la quale un galantuomo come John McCain ha combattuto fino all'...

La lezione di Tina KUnakey - il trucco da sposa di fine estate : L’ultimo matrimonio ad attirare l’attenzione di tutti, per diversi motivi, quello tra l’attore Vincent Cassel, 51 anni e la modella Tina Kunakey, 21 anni, protagonisti della nostra coperTina di questa settimana, ci ha regalato spunti beauty per un trucco ad alto voltaggio di luminosità che le spose di fine estate apprezzeranno. Del resto è questa la stagione dell’età dell’oro della pelle. La modella nata a Tolosa ma di origini ...

Bagnino fa Una lezione di civiltà sulla spiaggia in Sardegna : In Sardegna un Bagnino si rivolge ai fumatori con il megafono: gli ricorda che quella splendida spiaggia è un dono della natura e li rimprovera per i mozziconi lasciati a terra, invitandoli a ritirare ...

Dal rossetto alla matita per le sopracciglia - Chanel firma Una collezione di make up da uomo : In un mondo che celebra l'identità in continua evoluzione ognuno si trasforma perché essere unici è più interessante che essere perfetti.

Torna la Sala Web alla 75. Mostra di Venezia. Una selezione di 18 lungometraggi di Orizzonti - Biennale College – Cinema - Sconfini e Fuori Concorso : Una selezione di 18 lungometraggi, di cui 11 della sezione Orizzonti, due di Biennale College – Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso, formano il ricco programma in prima mondiale della Sala Web della 75. Mostra di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dallaBiennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Dopo il grande ...