Una 35enne messinese | è stata arrestata dalla Polizia di Stato

Milano - incidenti sul lavoro : 35enne ustionato dall'esplosione di Una bottiglia di liquido infiammabile : L'uomo è stato portato all'ospedale di Niguarda: ha ustioni sul 30 per cento del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita

Sabrina Malipiero - marocchino 35enne l'accoltella in casa/ Pesaro ultime notizie - uccisa dopo Una lite furiosa : Omicidio a Pesaro, una donna di 52 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dal figlio. Un marocchino 30enne confessa: è lui ad averla massacrata ore prima del ritrovamento(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:12:00 GMT)

Avverte uno strano formicolio alle gambe : 35enne scopre Una tenia di cane nella spina dorsale : Una donna francese di 35 anni, che per tre mesi non riusciva a camminare e avvertiva uno strano formicolio alle gambe, ha scoperto di avere una tenia di cane nella sua spina dorsale. Il parassita comprimeva i nervi del midollo, rendendole la vita impossibile. "Non sappiamo come sia finito lì".Continua a leggere