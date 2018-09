UN SORRISO DIVERSO IN DOCU-FILM - Il racconto di storie vere attraverso il cinema

“SORRISO DIVERSO in Docu-Film” al Santa Maria della Pietà : “Sorriso Diverso in Docu-Film”: un inno per coloro che nella loro diversità hanno lottato e non si sono mai arresi. L’ ASL Roma 1, sito nel complesso Santa Maria della Pietà ha ospitato nella sala Teatro del padiglione 90 la rassegna “Sorriso Diverso in Docu-Film”: il racconto di storie vere attraverso il cinema, diventando un inno per coloro che nella diversità e a causa di un alterato stato di benessere hanno lottato e non si sono mai ...