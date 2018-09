Un paio di nuovi scatti del OnePlus 6T | la parte frontale da ogni prospettiva

optimaitalia

: Un paio di nuovi scatti del #OnePlus6T: la parte frontale da ogni prospettiva - OptiMagazine : Un paio di nuovi scatti del #OnePlus6T: la parte frontale da ogni prospettiva - RossoneroCinico : @paolomorganrio Già se facesse giocare i nuovi a sinistra (non dico tutti ma almeno un paio...) migliorerebbero le… - AlessioRossi78 : @la_stordita @Stefano_Bettini @RVasco81 È da tempo che lo leggo, sembra che sia questa la migliore novità. A differ… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Tra un mese ad oggi sarà presentato ufficialmente il6T, atteso per il prossimo 17 ottobre. Del dispositivo, nel frattempo, è emersa una tra le primissime immagini dal vivo, che ne ritraggono tutta la. Presente il notch a goccia, come da ultimi rumors, con bordi molto ridotti, fatta eccezione per la cornice sottostante, più larga, anche se di poco, rispetto alla controsoprastante. Non dovrebbe mancare il lettore di impronte digitali sotto il display, mentre si nutrono forti dubbi sull'inclusione del jack per le cuffie da 3.5mm, che dovrebbe essere stato sacrificato per recuperare spazio, in favore di una batteria più capiente (cosa che per certi versi dovrebbe rendere il boccone più digeribile, anche se non è nemmeno detto).Peccato non ci siano immagini reali dellaposteriore (restiamo in attesa di potervi confermare la presenza della tripla ...