Un messaggio di cuore per i piccoli cardiopatici d’Egitto | missioni e interventi per

(Di lunedì 17 settembre 2018) 45593 è il numero solidale a cui inviare un SMS o una chiamata dal 16 al 23 settembre per aiutare l’associazione Bambininel Mondo – A.I.C.I. Onlus a realizzare 2operatorie in Egitto e duesalva-vita in Italia necessari per salvare ipazienti egiziani con cardiopatie congenite. Le dueoperatorie si svolgeranno presso l’ospedale universitario Kasr El Eini del Cairo, importante centro di cardiochirurgia pediatrica del Paese, e avranno una durata di cinque giorni ciascuna durante i quali l’equipe medica visiterà ipazienti, effettuerà le diagnosi e identificherà le relative cure operando sul posto i 10 casi più gravi. Inoltre i bambini che non possono essere operati presso la struttura egiziana verranno selezionati per i duesalva-vita che saranno realizzati in Italia, presso il Policlinico di San Donato. Credit: Alex ...