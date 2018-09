Un bidone è sempre sempre | Fabio Junior | che errore della Roma

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Unè per’, oggi è il turno diPereira, meglio conosciuto come, arriva dal Cruzeiro allaalla modica cifra di 30 miliardi di vecchie lire. Ha 22 anni, ed alle spalle 18 goal in 37 partite con la maglia del Cruzeiro e nulla più. Eppure sbarca nella Capitale con le (fasulle) credenziali del “craque”, la rispostanista a Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo, suo connazionale e, in quegli, calciatore più forte del mondo. Ben presto tutti si rendono conto dell’abbaglio che Sensi ha preso sganciando 30 miliardi. La stagione 1998/1999 si conclude dunque amaramente per la, che vede la Lazio vincere lo scudetto, e sa di avere mandato in fumo fior di miliardi. Eppure l’anno dopo il nuovo allenatore dei capitolini,Capello, forse indotto a tale ...