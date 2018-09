Tutto il design del videogioco in mostra a Londra

gqitalia

(Di lunedì 17 settembre 2018) Le nuove tecnologie hanno radicalmente trasformato ildele le modalità d’interazione. Sono oltre 2,2 miliardi di giocatori inil mondo e i social media e i nuovi dispositivi mobili li hanno in qualche modo fatti incontrare. Scordiamoci la vecchia sala giochi, oggi ci s’incontra online e in alcuni casi ci è permesso di modificare i giochi. Laal V&A diesplora la straordinaria storia deldela partire dalla metà degli anni 2000, alla luce dei recenti sviluppi tecnologici. Tristram Hunt, direttore del museo ha dichiarato: “C’è una ricchezza di creatività ancora da esplorare, dall’abilità degli studi di produzione all’innovazione dei componenti di pubblico come giocatori partecipi. Ladà una visione avvincente di una delle discpline dipiù importanti del nostro tempo”. E dovremmo aggiungere un campo in ...