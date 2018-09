Tunisino si denuda in una fontana e si lava le mutande | ' È già stato espulso varie volte'

ilmattino

(Di lunedì 17 settembre 2018) Undi 47 anni, immigrato irregolare, sarà probabilmentedal Paese per aver dato "spettacolo" quest'oggi in centro a Matera: l'uomo si è infattito per fare il bagno nella storicaFerdinandea, nella centralissima piazza Vittorio Veneto, approfittando inoltre dell'occasione perre anche la sua biancheria intima. La segnalazione di un cittadino al 113 ha fatto scattare l'intervento della Polizia.Gli agenti sono giunti sul posto e gli hanno chiesto di seguirlo in Questura poiché era privo di documenti. Hanno poi accertato che si tratta di un immigrato irregolare con diversi 'alias' (in passato ha declinato differenti generalità). Privo di passaporto, dagli accertamenti fatti con i rilievi dattiloscopici risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti, danneggiamenti ed è giàdestinatario di molte espulsioni.