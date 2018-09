Tumori | estratto di alore per potenziare le cure al cervello

meteoweb.eu

: Tumori estratto di aloe per potenziare cure al cervello - #Tumori #estratto #potenziare #cervello - zazoomblog : Tumori estratto di aloe per potenziare cure al cervello - #Tumori #estratto #potenziare #cervello - StraNotizie : Tumori, estratto di aloe per potenziare cure al cervello -

(Di lunedì 17 settembre 2018) “Dalla pianta di aloe potrebbe arrivare una potenziale arma in più contro una delle forme di cancro più insidiose: il glioblastoma multiforme”. Sono i risultati di una ricerca condotta dal Laboratorio di neuropatologia molecolare dell’Unità di neuropatologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli. Il glioblastoma multiforme è il più grave e più comune tumore cerebrale negli adulti. Il trattamento standard è quello chirurgico, associato a chemio e radioterapia. “Ma le cellule di questa forma di cancro presentano caratteristiche di alta invasività, oltre che una notevole capacità di reagire ed adattarsi, sviluppando potenti forme di resistenza – ricordano gli esperti – Questo porta a una alta probabilità di recidiva, che si traduce in una prognosi particolarmente sfavorevole per i pazienti. È una situazione che rende assolutamente necessario lo sviluppo ...