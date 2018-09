TripAdvisor si fa social | ora puoi seguire influencer | amici e brand

TripAdvisor presenta il nuovo TripAdvisor : sarà social e ancor più personalizzato : TripAdvisor (NASDAQ: TRIP) svela oggi una nuova esperienza da sito e da mobile che verrà lanciata entro fine anno. Attualmente in versione beta, il sito di viaggi più grande del mondo* si sta evolvendo per diventare una community di viaggi ancor più personalizzata e connessa, ispirando gli utenti e fornendo loro strumenti social per pianificare e prenotare meglio grazie a consigli e informazioni di altre persone e di esperti di fiducia. Il nuovo ...