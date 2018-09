TripAdvisor presenta il nuovo TripAdvisor | sarà social e ancor più personalizzato

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018)(NASDAQ: TRIP) svela oggi una nuova esperienza da sito e da mobile che verrà lanciata entro fine anno. Attualmente in versione beta, il sito di viaggi più grande del mondo* si sta evolvendo per diventare una community di viaggipiù personalizzata e connessa, ispirando gli utenti e fornendo loro strumentiper pianificare e prenotare meglio grazie a consigli e informazioni di altre persone e di esperti di fiducia. Ilespande la sua community oltre i viaggiatori per includere anche brand, influencer, editori e amici. I viaggiatori potranno seguire e connettersi con persone o creatori di contenuti che condivideranno informazioni in linea con i loro interessi, a completamento delle oltre 661 milioni di recensioni e opinioni già presenti sul sito. I membri dipotranno ora creare e vedere nuovi contenuti utili e di ispirazione compresi ...