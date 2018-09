Trial2 | splendido risultato per Matteo Grattarola | l’azzurro si è laureato Campione del

sportfair

(Di lunedì 17 settembre 2018) L’atleta delle Fiamme Oro ha coronato un 2018 memorabile con l’affermazione nel FIMWorld Championship, giunta dopo i successi maturati nell’Italiano Trial Outdoor e Indoor oltre che nel Campionato Europeo Successo storico per il movimento del Trial italiano., affermato protagonista della specialità, con la vittoria conseguita a Pietramurata si èdel Mondoal culmine di una stagione che lo ha visto in evidenza a livello nazionale ed internazionale. Coinvolto nel progetto Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana, l’atleta delle Fiamme Oro ha coronato un 2018 memorabile con l’affermazione nel FIMWorld Championship, soltanto l’ultima in ordine di tempo dopo i successi maturati nell’Italiano Trial Outdoor e Indoor oltre che nel Campionato Europeo. Il trialista ...