Tra un mese e mezzo Piacentini se ne torna in America 

Civita : Giovedì 20 una messa e una fiaccolata per il 1° mese dalla Tragedia del Raganello : Giovedì 20 settembre la comunità di Civita, ad un mese dalla tragedia delle gole del Raganello, nella quale persero la vita dieci persone, 9 escursionisti e una guida, si unirà nella preghiera e nella riflessione in una cerimonia religiosa e civile che si terra’ nella chiesa madre di Santa Maria Assunta. Momento centrale della celebrazione sara’ la Divina Liturgia presieduta dal vescovo dell’Eparchia di Lungro, mons. Donato ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad AutosTrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Genova Tra lutto - rabbia e impegni un mese dopo. Conte : Tra 10 giorni il nuovo commissario : Alle 11.36 la commemorazione delle 43 vittime. Appena ieri il governo ha dato il via libera al decreto Urgenze. Per la ricostruzione - ha detto il premier - non abbiamo ceduto al ricatto di Società ...

Genova si ferma un mese dopo la Tragedia - abbracci e lacrime sotto il ponte Morandi : La città in silenzio per ricordare le vittime. I parenti: "Vogliamo la verità". Mattarella: "Ora scelte concrete". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto ...

Salvini : "Tra qualche mese governeremo l'Europa con Orban" : ?"Penso che le sanzioni contro il popolo e il governo ungherese siano una follia, un atto politico di quell'Europa morente di sinistra che non si rassegna al cambiamento. Abbiamo dato tutto il nostro sostegno al popolo ungherese e sono convinto che tra qualche mese ci troveremo a governare l'Europa in compagnia di Viktor Orban". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una ...

Ponte Morandi - a un mese dalla Tragedia Genova si ferma in ricordo della vittime : Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del Ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È ...

Un mese fa la sTrage di Genova : il ricordo di Matteo - Gerry - Antonio e Giovanni : TORRE DEL GRECO - E' trascorso esattamente un mese da quel maledetto martedì 14 agosto, ma il dolore è immutato, fisso, non conosce tregua: familiari, amici e parenti ricordano Matteo Bertonati, ...

Com'è il Traffico a Genova un mese dal crollo del ponte : Sono passati 30 giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova e con l'avanzare do settembre il traffico si è fatto sempre più fitto in città. Ecco come si presentano le strade vicine alla Valpolcevera un mese dopo dal crollo del viadotto.

"Non sappiamo nulla - è dura così avere fiducia". Tra gli sfollati - un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Una donna si avvicina alle transenne. Tra singhiozzi e lacrime chiede alla Protezione civile di poter passare per posare, tra le macerie del Ponte Morandi, il girasole che ha in mano: "Qui sono cresciuta e ora non c'è più nulla. Non sappiamo cosa succederà". Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzo con addosso la maglia bianca "Genova nel cuore". Poco più in là i bimbi di una scuola elementare regalano ai ...

Un mese dalla Tragedia di ponte Morandi : Il cedimento del viadotto ha sconvolto gli italiani, ma i genovesi sono stati capaci di alzare la testa e guardare al futuro

Rai - palinsesto speciale a un mese dalla Tragedia di Genova : Ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ricorda il tragico evento con una programmazione speciale Venerdì 14 settembre – ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ha deciso di ricordare la terribile tragedia con una programmazione speciale e approfondimenti. Da “UnoMattina” ad “Agorà“, dallo speciale del TG1, tutti, ma proprio tutti i programmi delle reti Rai ...

Crollo del ponte Morandi - Genoa e Sampdoria insieme a un mese dalla Tragedia : Rappresentare la città "Noi rappresentiamo la città di Genova nel mondo del calcio, dobbiamo essere i primi a far capire che la città soffre ma che reagisce come ha sempre fatto", è il messaggio ...

Un mese dopo il racconto di Davide - sopravvissuto alla Tragedia del ponte Morandi : I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -

