Totti | A Madrid con lo spirito giusto

Roma - Totti : 'Real Madrid squadra di marziani - ma possiamo fare una grande partita' : Poco più di due anni fa, il Bernabeu lo ricopriva di applausi. Era il marzo del 2016 e lui entrava in campo a 15' dalla fine al posto di El Shaarawy. Ritorno degli ottavi di Champions e sconfitta per ...

Totti : A Madrid spirito giusto - Roma forte : ANSA, - Roma , 17 SET - "Abbiamo una squadra e l'organico per fare bella figura". Così Francesco Totti , in vista dell'esordio della Roma in Champions contro il Real Madrid . "Sappiamo tutti che quello ...

Champions League - Totti mette in guardia il Real : “la Roma può fare una bella figura a Madrid” : L’ex capitano giallorosso ha parlato dell’esordio della Roma in Champions contro il Real Madrid, esprimendo fiducia circa l’esito del match “Abbiamo la squadra per fare una bella figura a Madrid, anche se davanti avremo dei marziani“. Francesco Totti carica la Roma in vista dell’esordio in Champions contro il Real Madrid mercoledì al Bernabeu. AFP/LaPresse “Sappiamo tutti che è uno stadio ...