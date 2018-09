Tottenham | Pochettino non si fida dell' Inter | Non c' è una favorita

Inter-Tottenham - Pochettino : 'Alli out - spero che Icardi non si sblocchi ora' : "Non penso che siamo favoriti, l'Inter ha ottimi giocatori e uno degli allenatori migliori al mondo: sono molto felice di poter salutare e affrontare Spalletti. Domani sarà una partita difficile: ...

Tottenham - Pochettino : "Noi dobbiamo migliorare - non c'è una favorita contro l'Inter" : Gli Spurs non stanno rendendo al meglio: "Arriviamo alla sfida nella stessa situazione. Spalletti è un top"

Premier League - Tottenham-Liverpool 1-2 : Klopp stende Pochettino : Due avvertimenti, il primo alla Premier, il secondo all'Inter: il Liverpool attuale ha una marcia in più e il quinto successo iniziale di fila lascia intendere che sia davvero la stagione buona per ...

Tottenham - Lloris positivo all'alcol test : Pochettino furioso dopo l'arresto del portiere! : Hugo Lloris ha deluso il tecnico del Tottenham Pochettino dopo l'arresto per guida in stato d'ebbrezza Hugo Lloris positivo all'alcol test. Il capitano del Tottenham è stato arrestato per guida in ...