Tottenham | Pochettino | Noi dobbiamo migliorare | non c' è una favorita contro

Tottenham - Lloris positivo all’alcol test : Pochettino furioso dopo l’arresto del portiere! : Hugo Lloris ha deluso il tecnico del Tottenham Pochettino dopo l’arresto per guida in stato d’ebbrezza Hugo Lloris positivo all’alcol test. Il capitano del Tottenham è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. Il tecnico del club londinese si è detto furioso per l’accaduto, quasi tradito dal suo capitano. Pochettino prenderà provvedimenti in merito a Lloris, di certo una maxi multa per il calciatore che ...