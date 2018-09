Torquati | preoccupanti la quantità di risarcimenti chiesti in Municipio XV

romadailynews

(Di lunedì 17 settembre 2018) Roma – “I dati che sono usciti in queste ore sulle richieste di risarcimento danni per gli incidenti causati dallo stato delle strade nel territorio del XVsono uno spaccato della realta’ e la conferma della pessima percezione che i cittadini denunciano da mesi. Si passa dalle 29 richieste del 2013, alle 49 del 2014, alle 47 del 2015, alle 50 del 2016, ale 80 nel 2017 e alle 141 solo in questi primi 9 mesi del 2018”. “Per rendere l’idea: l’unica diminuzione c’e’ stata tra il 2014 e il 2015, mentre si assiste ad un aumento esponenziale tra il 2016 e il 2018. Si passa da una media negli anni scorsi di una richiesta a settimana ad una richiesta ogni 4 giorni nel 2017, fino ad una media di una richiesta ogni due giorni nei primi mesi del 2018. Dati che fanno paura solo a vederli. Dati che politicamente inquadrano una ...