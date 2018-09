Torna la cig per i lavoratori delle imprese che chiudono : Negli ultimi giorni il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, l?ha annunciato più volte: «Ripristineremo la cassa integrazione per cessazione attività»....

Decreto urgenze oggi in Consiglio dei Ministri : Torna la CIG : Il Decreto urgenze riceve lo start dal Consiglio dei Ministri previsto nella riunione del 13 settembre. Il governo giallo verde è al lavoro per sostenere la reindustrializzazione del paese. Al vaglio ci sono le misure a favore delle zone terremotate, gli interventi urgenti per Genova, la sicurezza della rete nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ripristino della cassa integrazione per cessazione aziendale. torna la Cig per ...