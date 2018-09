Torino | la maestra va in pensione e raduna i suoi 700 alunni

vanityfair

: Care insegnanti, li avete voluti? Ora, una maestra dice: 'Questo è davvero il governo del cambiamento: ha cambiat… - ValeriaTrombi : Care insegnanti, li avete voluti? Ora, una maestra dice: 'Questo è davvero il governo del cambiamento: ha cambiat… - fiodome : Torino, maestra va in pensione e raduna gli ex allievi: in 400 per la sua festa - Tgcom24 - gabbea61 : -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Li ha cercati tutti, quegli ex bambini che frequentavano la sezione «azzurra a quadretti», idella scuola materna Rousseau di via Monte Ortigara – Delleani, a. I più grandi sono nati nel 1973 e hanno 45 anni, i più piccoli quattro. Ma laNelide Tua li voleva proprio tutti, per festeggiare il suo addio alla scuola, dove ha lavorato come insegnante e come vicepreside. Ha scritto una lettera: «Vado in, mi piacerebbe festeggiare con te». E ci è riuscita, ad organizzare una festa proprio come la voleva lei: domenica pomeriggio, alla piscina di Trecate, proprio accanto alla materna Rousseau, più di 700 deiexsono passati per salutarla di persona, e altri le hanno fatto gli auguri via mail. Qualcuno ha dovuto prendere un aereo da Londra, altri dall’India. Per non deludere quellaspeciale, una«seria, attiva, determinata», forte ...