Todis Lido di Ostia Futsal A2 | Pergola | «Contro la Lazio buon test | ora la Coppa della

(Di lunedì 17 settembre 2018) Roma – Ildiè entrato già nella settimana del suo esordio ufficiale. Accadrà sabato sul campo del Club Roma(compagine di serie B) nel primo turnoDivisione e i ragazzi di mister Matranga, per prepararla, hanno affrontato una doppia amichevole nello scorso fine settimana. Prima laAcademy (battuta per 7-0), poi la sfida alla(compagine di serie A) che si è imposta per 3-2. Di quest’ultimoparla Niko, uno dei nuovi soci entrati all’interno deldiin questa stagione. «E’ stata sicuramente una prestazione positiva da parte dei ragazzi. Affrontavamo un avversario di categoria superiore e che tra l’altro ha cominciato due settimane prima la preparazione, ma la squadra non ha sfigurato. Soprattutto nel primo tempo le indicazioni sono state molto positive, poi inevitabilmente gambe e fiato sono ...